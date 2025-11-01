Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Valencia

La goleada que le endosó al Valencia pone al Real Madrid más líder en la clasificación de la Liga. El equipo entrenado por Xabi Alonso ganó sin complicaciones al conjunto valenciano (4-0) y se va a los 30 puntos en 11 jornadas, ocho más que el Barcelona, aunque los culés tienen que jugar su encuentro de esta jornada este domingo ante el Elche. El segundo en la clasificación de la Liga es, tras los partidos de este sábado, el Villarreal, que está a siete del equipo blanco.

El Real Madrid goleó al Valencia con una excelsa primera parte, en la que Kylian Mbappé marcó dos goles. El francés anotó el primero de penalti, una pena máxima que llegó con polémica, ya que el colegiado del partido, Busquets Ferrer, no vio ninguno de los tres penaltis que hubo en una misma jugada. Tuvo que ser revisado por el VAR. El tercer tanto del equipo blanco lo anotó Bellingham, que hizo un gran partido, mientras que Vinicius falló un penalti.

Por su parte, el Valencia, además de salir goleado del Santiago Bernabéu, seguirá una semana más en descenso, mínimo en el puesto 18. El conjunto que entrena Corberán acumula ya seis jornadas consecutivas sin ganar en Liga.

Tras el 3-0 al descanso, la segunda parte quedó para que el Real Madrid controlara esfuerzos, con Xabi Alonso dando descanso a Güler, Tchouaméni (cambiados al descanso) y Huijsen. Ya en el tramo final, Álvaro Carreras marcó un golazo para poner el 4-0 definitivo en el marcador.

Con todo ello, el Real Madrid se va a los 30 puntos de 33 posibles, sólo cediendo los tres puntos que se dejó en el Metropolitano. Son ocho más de los que tiene el Barcelona, su máximo rival, aunque los de Hansi Flick tienen que jugar todavía su encuentro de esta undécima jornada ante el Elche.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 30 puntos Villarreal – 23 Barcelona – 22 Atlético de Madrid – 22 Espanyol – 18 Getafe – 17 Betis – 16 Elche – 14 Rayo Vallecano – 14 Athletic Club – 14 Sevilla – 13 Alavés – 12 Real Sociedad – 12 Celta de Vigo – 10 Osasuna – 10 Levante – 9 Mallorca – 9 Valencia – 9 Real Oviedo – 9 Girona – 9

Resultados de la jornada 11 de la Liga

Getafe 2-1 Girona

Villarreal 4-0 Rayo Vallecano

Atlético de Madrid 3-0 Sevilla

Real Sociedad 3-2 Athletic Club

Real Madrid 4-0 Valencia

Quedan por disputarse: