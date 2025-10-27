Muere Ochotorena, ex jugador y preparador de porteros del Valencia y la selección española

El fútbol español está de luto. José Manuel Ochotorena, ex jugador de Real Madrid y Valencia, actual preparador de porteros del conjunto che y de la selección española en su día, ha fallecido este lunes a los 64 años de edad. Fue la entidad valencianista quien confirmó la noticia en sus redes sociales a través de un comunicado.

El Valencia lamentó «profundamente» la muerte del que dijo que es «leyenda» del club», con el que ganó el trofeo Zamora y «referente del fútbol español». El club destacó la «huella imborrable» que ha dejado como «formador de porteros» y destacó que su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

«Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, leyenda de nuestro club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros», comienza diciendo el club valencianista.

Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como… pic.twitter.com/l4imxAfFF5 — Valencia CF (@valenciacf) October 27, 2025

«Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero», concluye el comunicado del conjunto che.

El Real Madrid lamenta su muerte

El Real Madrid también emitió un comunicado en el que «lamentan profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, uno de los porteros históricos de nuestro club». Desde el club blanco expresan sus condolencias a los familiares de su ex jugador y mítico entrenador de porteros, tanto del Valencia como de la Selección.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, uno de los porteros históricos de nuestro club. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte», dice el escrito del club blanco.

«Ochotorena defendió la camiseta del Real Madrid durante 6 temporadas, desde 1982 hasta 1988, en las que ganó 2 Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga. Además del Real Madrid, jugó en el Valencia, el Tenerife, el Logroñés y el Racing de Santander. Con el Valencia, ganó el Trofeo Zamora en la temporada 1989-1990», añade.

«Formó parte de la selección española en el Mundial de Italia en 1990. Ochotorena también desarrolló una gran trayectoria como entrenador de porteros, en clubes como el Valencia y el Liverpool, así como en la selección española (2004-2021), con la que ganó 1 Mundial y 2 Eurocopas. José Manuel Ochotorena ha fallecido a los 64 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz», concluye.