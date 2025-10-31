Alineación posible del Real Madrid contra el Valencia: Xabi hará rotaciones y la gran duda está en Vinicius

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Valencia estará marcada por las rotaciones, puesto que Xabi Alonso apostará por refrescar el equipo titular. Por ello, se espera un once con varios cambios, donde la gran duda es si Vinicius será titular o no tras lo sucedido en el Clásico y durante toda esta semana.

En la portería estará Courtois. En defensa, Trent Alexander-Arnold apunta al lateral derecho, mientras que en el costado izquierdo jugará Fran García, dando descanso a Carreras. La pareja de centrales será la formada por Huijsen y Asencio, por lo que Militao se tomará un respiro.

En el corte formará Tchouaméni, aunque no se puede descartar que Camavinga actúe como pivote, mientras que la creación será cosa de Bellingham y Ceballos. Por delante, por la derecha, atacará Mastantuono, que no jugó ni un minuto en el Clásico; por la izquierda, en principio, formará Rodrygo, por lo que Vinicius empezaría en el banquillo. Mbappé, que también podría descansar, tiene muchas opciones de ser la principal referencia ofensiva. Si el galo se toma un respiro, el elegido sería Gonzalo.

Polos opuestos en La Liga

El Real Madrid afronta el duelo contra el Valencia después de ganar el Clásico al Barcelona el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos son líderes en la Liga y aventajan en cinco puntos a los azulgranas, que esta jornada reciben al Elche en el encuentro que se celebrará en Montjuic.

Por otro lado, el Valencia llega a este partido en una situación muy delicada. El conjunto valencianista cayó a los puestos de descenso la pasada jornada tras perder contra el Villarreal, por lo que este encuentro es importantísimo para los de Carlos Corberán. Cabe recordar que, la pasada temporada, los valencianos fueron capaces de asaltar Chamartín gracias a un gol de Hugo Duro en los últimos minutos del encuentro.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Valencia que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni o Camavinga, Bellingham, Ceballos; Mastantuono, Rodrygo o Vinicius y Mbappé.