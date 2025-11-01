Real Madrid-Valencia: no hay espacio para sustos

Vuelve el fútbol al estadio Santiago Bernabéu tras el Clásico contra el Barcelona del pasado fin de semana. El Real Madrid doblegó por 2-1 a los azulgranas en un encuentro en el que los madridistas fueron infinitamente superiores a su rival. Ahora, los blancos afrontan un nuevo partido capital por la Liga contra el Valencia (21:00 horas) y los de Xabi Alonso tienen claro que solo vale ganar.

«Puede ser que haya rotaciones, pero no pensando en el martes, sino en mañana y en el Valencia. En la Champions puedes perder puntos y luego recuperarlos, pero en la Liga no sucede así porque es un maratón. Vamos a buen ritmo, pero no queremos bajar. Tengo en la cabeza Valencia y Rayo y acabar bien este bloque. El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu. No podemos relajarnos y hay que respetarles mucho. Corberán es un entrenador que prepara bien a sus equipos y el Valencia tiene calidad y jugadores buenos. Partido con alerta, porque después de una gran victoria a veces bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda», aseguró Xabi Alonso en rueda de prensa.

El Real Madrid llega a este encuentro con cinco puntos de ventaja respecto al Barcelona y el reto es, como mínimo, mantener la ventaja con los azulgranas. Por ello, a pesar de que el Valencia llega a este encuentro en puestos de descenso, los madridistas no se fían y sacarán el once más competitivo posible, aunque habrá rotaciones. La gran duda es si Vinicius será o no titular contra los valencianistas tras lo sucedido en el Clásico.

Juicio a Vinicius

Vinicius Junior regresa al estadio Santiago Bernabéu tras lo sucedido el pasado domingo en el Clásico que el Real Madrid ganó ante el Barcelona. El brasileño fue la nota negativa de la victoria madridista al mostrar públicamente su enfado al ser sustituido por Xabi Alonso, llegando a irse al vestuario con el encuentro en juego para regresar después y ser uno de los principales protagonistas de las dos trifulcas que se formaron sobre el césped. La afición madridista, consciente de todo lo sucedido, recibirá al brasileño y, salvo sorpresa, lo ocurrido ha quedado en el olvido.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido en el Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

El propio Xabi quiso cerrar el tema en la previa: «El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos y estuvo impecable. Habló desde el corazón, con sinceridad. Quedé muy satisfecho y, desde ese momento, para mí, el asunto quedó zanjado. Mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia. Ya he dado suficientes explicaciones. Entiendo que vuestro foco esté ahí y lo respeto, pero está cerrado desde el miércoles y nuestro foco está en el campo».

Un Valencia tocado

El Valencia llega a este encuentro instalado en los puestos de descenso con nueve puntos, después de perder por 0-2 ante el Villarreal en Mestalla. La situación en el club valencianista es preocupante por las sensaciones de juego que están dejando los de Carlos Corberán, al que, al contrario que el curso pasado, le está costando dar con la tecla.

Sin embargo, la primera eliminatoria de Copa del Rey entre semana fue un alivio para los valencianistas, gracias a un 0-5 frente a la UD Maracena. Esta goleada puede ser ese chute de moral para una plantilla tocada que vive en las últimas semanas inmersa en una preocupante racha negativa.

El técnico de Cheste no podrá contar con los lesionados Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby, mientras Hugo Duro es duda por un golpe en el tobillo, y Javi Guerra y Lucas Beltrán apuntan a estar disponibles.

Con los malos resultados, Corberán podría barajar cambios en el once, con la opción de Jesús Vázquez en el lateral izquierdo, y con la incógnita de si será Baptiste Santamaría será el acompañante de Pepelu en el doble pivote, y con la posibilidad de que sorprenda con cinco atrás.

Real Madrid-Valencia: posibles onces