Convocatoria del Real Madrid contra el Valencia: Carvajal, Rüdiger y Alaba son baja

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu presenta las ausencias de Carvajal, Rüdiger, Alaba y Lunin. El lateral derecho ha comenzado la recuperación de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla operada, mientras que el alemán y el austriaco ultiman su regreso al grupo y no están descartados para viajar a Liverpool. Además, el portero debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado en el Clásico.

La gran novedad de la convocatoria, por lo tanto, está en la portería. Xabi Alonso ha citado para este encuentro contra el Valencia a los metas del filial de Álvaro Arbeloa, Fran González y Mestre.

Polos opuestos en La Liga

El Real Madrid afronta el duelo contra el Valencia después de ganar el Clásico al Barcelona el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos son líderes en La Liga y aventajan en cinco puntos a los azulgranas, que esta jornada reciben al Elche en el encuentro que se celebrará en Montjuic.

Por otro lado, el Valencia llega a este partido en una situación muy delicada. El conjunto valencianista cayó a los puestos de descenso la pasada jornada tras perder contra el Villarreal, por lo que este encuentro es importantísimo para los de Carlos Corberán. Cabe recordar que, la pasada temporada, los valencianos fueron capaces de asaltar Chamartín gracias a un gol de Hugo Duro en los últimos minutos del encuentro.

Convocatoria del Real Madrid