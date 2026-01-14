Albacete vs Real Madrid hoy, en directo | Alienaciones y dónde ver el partido de octavos de final de Copa del Rey en el Carlos Belmonte

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa comienza este miércoles 14 de enero su andadura en un estadio mítico como el Carlos Belmonte, en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. El equipo blanco tendrá su primera toma de contacto con su nuevo entrenador, tras la destitución de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Sigue en directo, minuto a minuto, este Albacete – realmadrid.com con los comentarios en vivo de DIARIO MADRIDISTA, jugadas, ocasiones y goles de esta eliminatoria de Copa del Rey.

Albacete – Real Madrid, en directo

A qué hora es el partido de octavos de Copa del Albacete – Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha fijado el Albacete – Real Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey para el miércoles 14 de enero. El duelo se disputará a partir de las 21:00 horas, una menos en Canarias.

Dónde ver al Albacete vs Real Madrid en directo gratis por TV online y en vivo

RTVE cuenta con los derechos de emisión de varios encuentros de la Copa del Rey y será la encargada de ofrecer este partido en abierto. El Albacete – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de La 1, lo que permitirá seguir gratuitamente el estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco en esta competición.

Dónde escuchar por radio en directo el Albacete – Real Madrid

Quienes no puedan seguir el partido por televisión o internet tendrán la opción de escucharlo gratuitamente a través de la radio. Cadenas como Radio Marca, Cadena SER, COPE, Onda Cero o RNE realizarán conexiones en directo desde el Carlos Belmonte para contar todo lo que ocurra en este duelo de octavos de final de la Copa del Rey.

En qué estadio se juega el Albacete – Real Madrid

El Carlos Belmonte, ubicado en Castilla-La Mancha, acogerá este atractivo Albacete – Real Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey. Inaugurado en 1960, el estadio cuenta con capacidad para más de 17.500 espectadores y se espera una gran entrada, con una afición local volcada en apoyar a su equipo en busca de la sorpresa.

Quién es el árbitro del partido Albacete -9 Real Madrid

El árbitro designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el encuentro es Víctor García Verdura. En la sala VAR estará Iván Caparrós Hernández, encargado de revisar las acciones más controvertidas y de alertar al colegiado principal si es necesario acudir al monitor situado a pie de campo.