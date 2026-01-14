Copa del Rey
Albacete vs Real Madrid hoy, en directo | Alienaciones y dónde ver el partido de octavos de final de Copa del Rey en el Carlos Belmonte
Sigue en directo, minuto a minuto, este Albacete - Real Madrid con los comentarios, jugadas, ocasiones y goles en la Copa del Rey
Alineación del Real Madrid contra el Albacete: Vinicius apunta a titular en el debut de Arbeloa
Dónde ver el Albacete contra el Real Madrid por TV gratis en directo: horario, a qué hora y cuándo es el partido de la Copa del Rey hoy
Dos nombres del Castilla de Arbeloa
En su primer once, Arbeloa apuesta por dos nombres de su Real Madrid Castilla. Primero David Jiménez, que repite en Copa, y por otro lado, como novedad, Cestero, que se estrena como titular.
Alineación del Albacete
Así sale el Albacete esta noche: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Dani B., Meléndez; Pacheco, Javi Villar, Capi; Lazo y Escriche.
XI 🦇 pic.twitter.com/B6jwX8ffTT
— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 14, 2026
¡La primera alineación de Arbeloa!
Este es el primer once de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid: Lunin; Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Valverde, Cestero, Arda Güler; Vinicius y Gonzalo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @AlbaceteBPSAD
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/MxHsRoeNXn
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2026
¡Bienvenidos a la Copa!
¡Buenas noches! Bienvenidos a estos octavos de final de la Copa del Rey, bienvenidos al Carlos Belmonte donde Albacete y Real Madrid se juegan el billete para los cuartos de final, para estar entre los ocho mejores del torneo copero. Primera batalla para Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del conjunto blanco tras la destitución de Xabi Alonso.
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa comienza este miércoles 14 de enero su andadura en un estadio mítico como el Carlos Belmonte, en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. El equipo blanco tendrá su primera toma de contacto con su nuevo entrenador, tras la destitución de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Sigue en directo, minuto a minuto, este Albacete – realmadrid.com con los comentarios en vivo de DIARIO MADRIDISTA, jugadas, ocasiones y goles de esta eliminatoria de Copa del Rey.
Albacete – Real Madrid, en directo
A qué hora es el partido de octavos de Copa del Albacete – Real Madrid
La Real Federación Española de Fútbol ha fijado el Albacete – Real Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey para el miércoles 14 de enero. El duelo se disputará a partir de las 21:00 horas, una menos en Canarias.
Dónde ver al Albacete vs Real Madrid en directo gratis por TV online y en vivo
RTVE cuenta con los derechos de emisión de varios encuentros de la Copa del Rey y será la encargada de ofrecer este partido en abierto. El Albacete – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de La 1, lo que permitirá seguir gratuitamente el estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco en esta competición.
Dónde escuchar por radio en directo el Albacete – Real Madrid
Quienes no puedan seguir el partido por televisión o internet tendrán la opción de escucharlo gratuitamente a través de la radio. Cadenas como Radio Marca, Cadena SER, COPE, Onda Cero o RNE realizarán conexiones en directo desde el Carlos Belmonte para contar todo lo que ocurra en este duelo de octavos de final de la Copa del Rey.
En qué estadio se juega el Albacete – Real Madrid
El Carlos Belmonte, ubicado en Castilla-La Mancha, acogerá este atractivo Albacete – Real Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey. Inaugurado en 1960, el estadio cuenta con capacidad para más de 17.500 espectadores y se espera una gran entrada, con una afición local volcada en apoyar a su equipo en busca de la sorpresa.
Quién es el árbitro del partido Albacete -9 Real Madrid
El árbitro designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el encuentro es Víctor García Verdura. En la sala VAR estará Iván Caparrós Hernández, encargado de revisar las acciones más controvertidas y de alertar al colegiado principal si es necesario acudir al monitor situado a pie de campo.
Jorge Cestero, un «currante»
Jorge Cestero, titular contra el Albacete en Copa del Rey, es uno de los grandes diamantes de La Fábrica del Real Madrid. Un ‘box to box’ al que Arbeloa definió como «el mejor ‘6’ de España».