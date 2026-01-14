Courtois condena el racismo contra Vinicius en Albacete: «Basta ya, es bochornoso»

Thibaut Courtois, uno de los capitanes y pesos pesados del Real Madrid, salió rápidamente a condenar los cánticos racistas contra Vinicius Junior en Albacete. Varios aficionados del equipo manchego cantaron «¡Vinicius, eres un mono!» antes del partido de octavos de final de la Copa del Rey y el portero belga, no convocado por descanso, defendió a través de sus redes sociales a su compañero.

«¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso», rezaba el mensaje publicado por Courtois este miércoles en la previa del encuentro en el estadio Carlos Belmonte. El belga se quedó en Madrid, pero fue muy consciente de las ofensas que, una vez más, habían realizado aficionados radicales y racistas contra Vinicius.

El brasileño, que será titular en el choque que arranca a las 21:00 horas, tuvo que sufrir desde la corta distancia como un grupo de hinchas le llamaban «mono», discriminándole por su color de piel. Vinicius se ha convertido en los últimos años en un referente en la lucha contra el racismo y, sin duda, tanto él como el club blanco denunciaran lo ocurrido en los aledaños del feudo del Albacete.

Las imágenes, captadas por el diario As, generaron mucho revuelo en las redes y Courtois quiso salir al paso desde su cuenta oficial para defender a su compañero. Vinicius, junto a Fede Valverde, es de las pocas estrellas que componen el once del equipo blanco este miércoles, el primero de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador madridista tras la marcha de Xabi Alonso.

Courtois denuncia el racismo contra Vinicius

Además, el delantero llega en buena racha a la cita copera tras marcar un espectacular golazo contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España. En este partido Vinicius tendrá que liderar el ataque del Real Madrid sin Kylian Mbappé ni Rodrygo Goes, por lo que es una buena oportunidad para él a la hora de seguir recuperando confianza en su fútbol. En lugar de Courtois, quien demostró su enorme compañerismo ante un episodio racista más, será suplido por Andriy Lunin.

A diferencia de los racistas, Vinicius, lejos de responder con más odio, estuvo muy cariñoso con los aficionados del Albacete, especialmente con los niños, durante la previa del duelo cuando el Real Madrid llegó al césped del estadio. El brasileño se detuvo a firmar las camisetas a varios de ellos amablemente y se dirigió a vestuarios con una gran sonrisa en el rostro.