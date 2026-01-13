Arbeloa: «Voy a ser yo mismo, si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente»

Álvaro Arbeloa dio primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo del Real Madrid en la sala de prensa de Valdebebas acompañado de Emilio Butragueño, director de relaciones insitucionales del club blanco. Tras ser nombrado el pasado lunes, minutos después de conocerse la destitución de Xabi Alonso, el que era técnico del Castilla fue el elegido para relevarle en el cargo. Ahora, en la previa del encuentro de octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, se sienta por primera vez ante los periodistas.

El primero en tomar la palabra fue Butragueño: «Arbeloa asume ahora un desafío enorme. Esta es tu casa, conoces a la perfección esta institución y su exigencia. Somos una gran familia. Todos los que formamos parte del club te vamos a ayudar. Te deseamos todo lo mejor. También quiero acordarme de Xabi Alonso. Él sabe que esta es su casa; cuenta con nuestro cariño. Es una leyenda del club y un gran ejemplo de los valores del Madrid. La decisión ha sido de mutuo acuerdo; le agradecemos el compromiso este tiempo».

Luego, llegó el turno de Arbeloa, que comenzó explicando lo especial que es ser entrenador del primer equipo del Real Madrid: «Es un día especial. Como lo han sido todos en los que he formado parte del Madrid. Llevo 20 años en esta casa. Es el mejor club de la historia. Consciente de la responsabilidad que tengo y con mucha ilusión».

A la hora de revelar cuando se enteró, explicó que fue por la tarde y que habló con el propio Xabi Alonso: «Ayer por la tarde me comunican que Xabi y el club han llegado a un acuerdo y que querían que tomase la responsabilidad. Claro que he hablado con Xabi, todos aquí sabéis la amistad que me une con él. Le aprecio mucho y le quiero; sé que es mutuo. Y seguirá siendo así».

Sobre su contrato, fue claro: «Llevo 20 años en esta casa y estaré en el Real Madrid hasta que quieran. Esta es mi casa». «Tengo ganas de afrontar mi primer partido. Tengo una plantilla extraordinaria y lo único que quiero es que empiece», comentó.

También habló de la implicación de los jugadores: «Todos hemos visto los últimos partidos y la temporada. Tenemos una gran plantilla y un equipo dispuesto a todo sabiendo cual es la exigencia. Aquí hay jugadores con seis copas de Europa. Ganar con este escudo sólo se puede hacer con constancia y sacrificio. Eso es lo que ha llevado al Real Madrid a ser el club más exitoso de la historia».

«No me preocupan mucho los egos. Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganas títulos que los jugadores. Les he dicho que la mejor etapa de mi vida fue jugar en el Madrid, lo tienen que disfrutar. Son autoexigentes. Ha sido una buena toma de contacto», añadió.

Sobre las opciones, fue claro: «Tenemos toda la temporada por delante. Mañana nos jugamos la Copa. Tenemos que ir conociéndonos. Los importantes son ellos. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida. No me preocupa otra cosa que tener la ilusión y ambición de pelear por todos los títulos».

A la hora de ser preguntado que qué es jugar bien para él, fue claro: «El Madrid lleva 120 años de historia y es difícil que le reconozcan las cosas. Aquí algunos han ganado tres Champions y sé dónde estoy. Sé la exigencia que tenemos y lo que es jugar bien, lo que quiere ver el aficionado. Aquí importa ganar».

«Me ha deseado lo mejor, igual que haría yo al revés. Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos», dijo sobre Xabi Alonso.

Sobre la cantera, comentó lo siguiente: «Es la mejor cantera del mundo. Hay jugadores crecidos en la Fábrica. Tenemos una suerte enorme de estar con muchos jugadores estos años, me han traído hasta aquí. Saben que tienen una gran oportunidad, el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. Saben de la exigencia del Madrid y saben que cuento con ellos».

También habló de Mourinho y cuanto le ha influido como entrenador: «No he hablado con él todavía. Fue un privilegio y un honor ser entrenado por Mourinho. Influyó mucho en mí, pero ahora voy a ser Arbeloa. Si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente».

A la hora de hablar de Pintus, reconoció que es un privilegio: «Para mí es un privilegio tener a Pintus en el cuerpo técnico, tiene cinco Copas de Europa a su espalda. Va a ser el encargado de llevar esa parcela, conoce bien a los jugadores, tiene su método que sabemos que funciona bien en esta casa. Es un placer estar con él y aprender. Es una suerte tremenda».

Al ser cuestionado por la etiqueta que le pondría a su Real Madrid, comentó lo siguiente: «Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Es nuestro ADN. Eso nos ha llevado a llenar las vitrinas. Cuando era jugador recibí del vestuario esos valores, es lo más importante. Esa es mi obsesión».

«No me pongo en escenarios que no han ocurrido, me preocupa el partido de mañana. Tengo la suerte de contar con Vini, es querido por toda la afición. Todos vimos la final, ese es el Vini que queremos ver, el que disfruta, el que ríe, el que baila… Ese es el Vini que quiero ver», aseguró al ser cuestionado por lo que sucedió en el Clásico con el brasileño.

Sobre que vestuario se ha encontrado, comentó lo siguiente: «Un grupo de jugadores con muchas ganas, a pesar del esfuerzo de esta semana, he visto gran predisposición. Con la misma ilusión que yo están ellos, de luchar por todo y de ganar».

Para finalizar, dejó claro que todos empiezan de cero: «Todos parten de cero, es un nuevo comienzo. No hay más, es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión».