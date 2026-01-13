Primeras palabras de Xabi Alonso tras su destitución: «Me voy con respeto, gratitud y orgullo»

Xabi Alonso ha lanzado su primer mensaje como ex entrenador del Real Madrid. Lo ha hecho en sus redes sociales con un texto de gratitud al conjunto blanco, que este lunes anunció su destitución «de mutuo acuerdo», y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Santiago Bernabéu.

«Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad», comienza Xabi Alonso en un escueto mensaje, única forma que ha tenido el ya ex entrenador del Real Madrid de despedirse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xabi Alonso (@xabialonso)

«Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible», añade Xabi Alonso en este mensaje.

Son las primeras palabras de Xabi Alonso tras su marcha del Real Madrid «de mutuo acuerdo», anunció el club. El adiós de Alonso, que sólo ha durado media temporada en el Real Madrid, llegó tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

«Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club», comentó el Real Madrid en su mensaje de despedida. En un tono similar, ahora Xabi Alonso se despide también agradecido por esta corta etapa en el club blanco.

Xabi Alonso sólo ha aguantado media temporada en el banquillo del Real Madrid. Se estrenó con el conjunto blanco en el Mundial de Clubes, el pasado verano cayendo goleado en semifinales ante el PSG, pero hizo un buen inicio de Liga y de Champions. Sin embargo, desde noviembre el equipo se le cayó, con varios tropiezos en Liga que le hicieron colocarse a cuatro puntos del Barcelona. Además, hubo una evidente tensión con algunos jugadores en una relación tormentosa en el vestuario.