Los madrileños rompen a aplaudir a Ayuso durante la presentación del GP de Madrid

Isabel Díaz Ayuso protagonizó la activación de la cuenta atrás para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid. Desde este sábado 13 de septiembre ya queda justo un año para el inicio de la primera carrera de la historia en Madring, el circuito entre IFEMA y Valdebebas por el que transcurrirán los monoplazas de la categoría más importante del automovilismo.

Un discurso que intentaron boicotear varios aficionados, pero que no llegó a mayores gracias a que los madrileños rompieron en aplausos para elogiar la gran gestión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid con el Gran Premio de Fórmula 1.

«Bienvenidos a este evento con tanta alegría y tantas ganas que se está celebrando en el corazón de Madrid. Todos los madrileños que queremos lo mejor para España vamos a tener lo que estábamos deseando. Todos los amantes del motor y de la libertad. Todo el mundo del deporte se ensancha. Ser casa de la F1 es suerte de pocos. Eso significa que nos hemos convertido en una ciudad abierta, que crea empleos y que piensa en todos. Dar gracias a todos los que lo hacen posible. Unos transportes públicos de la mejor calidad. Se disfrute como todo lo que se hace en Madrid. Esto es un orgullo. Dar las gracias al presidente de la F1 por apostar por Madrid y por España, a todo el equipo de IFEMA, a Almeida, alcalde de Madrid», dijo la Presidente la Comunidad de Madrid.

«Gracias a Carlos Sainz padre y junior, gracias al esfuerzo de todos vamos a poder organizar otro evento en libertad, celebrando la alegría de la vida y del deporte. Profundamente orgullosos de nuestro GP de España», añadió Ayuso.