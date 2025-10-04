Quien mal empieza, mal acaba

Se dice muchas veces que los partidos se deciden por detalles. Tomemos nota de algunos: a los 4 minutos el Athletic ya había rematado tres veces con peligro ante el agobio al que había sometido a su rival, anticipándose en todo, ganando todas las disputas mientras los de Arrasate se iban pasando el balón de uno a otro hasta que descubrieron que Mojica estaba solo en la banda izquierda un cuarto de hora después de ir por detrás en el marcador. La primera vez que pisaron el área local habían transcurrido 37 minutos. Aun así ni un disparo salvo el intento improcedente y desviado de Sergi Darder que tampoco vio al colombiano solo a su izquierda.

El técnico de Berriatúa activó el despertador en el vestuario, nunca sabremos si a gritos o golpes contra la pared. El caso es que a algunos se les terminó la siesta y mejor plantados en el centro del campo, pasaron de dominados a dominadores, con una clara diferencia, mientras la posesión del anfitrión tendía a crear peligro cerca de los tres palos visitantes, la batuta de Sergi Darder no bastaba para imponer su ley, con Mojica renqueante pero no sustituido hasta que ya era demasiado tarde, Muriqi se debatía más en acciones defensivas que en ataque, siempre en fuera de juego o desafortunado en el único remate de cabeza que pudo ejecutar, y solamente Samu parecía disponer de fuerza y resistencia para doblarse en ambas funciones.

A falta de otros argumentos tendremos que confiar en las sensaciones, aunque no den puntos. Cierto que solamente las percibimos cuando no quedaba otro remedio. Los primeros veinte minutos fueron un martirio para la defensa, Morlanes y Maffeo eran superados con facilidad y si sacáramos a colación los «uys», se cantaron más en la portería de Leo que en la de Unai. En el primer tiempo el Mallorca salió a especular y perdió. En el segundo salió a jugar, pero también perdió. No es cuestión de buena o mala suerte, sino de lo que en el toreo se llama parar, templar y mandar. No controla ninguna de las tres artes.