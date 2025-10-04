‘OT 2025’: horario y cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 3

Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si Operación Triunfo se ha tomado su tiempo para volver. Pero, por fin, OT 2025 ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial a su edición y lo ha hecho de la mano de nuevos talentos. Voces anónimas que buscan triunfar en la industria musical y que han puesto sus sueños en manos del talent musical. Una andadura que marcará sus vidas y de la que ya se ha tenido que despedir Iván Rojo, el primer expulsado. Un adiós que al vallisoletano le ha pillado por sorpresa, pero no tanto al público. Y es que es un hecho que las redes sociales no dejan indiferente en este tipo de formatos.

Durante los últimos días, y siguiendo con la temática del concurso, los seguidores del formato tuvieron la oportunidad de ver el nuevo reparto de temas. Cada concursante ya sabe cuál será la canción que tendrá que defender en la Gala 3, que tendrá lugar el próximo lunes día 6 de octubre. Además, ya son conocedores de quién será su compañero de travesía. Por ello, desde entonces, se han puesto manos a la obra para darlo todo a nivel vocal, escenográfico e interpretativo. Lejos de quedar aquí, también se ha realizado el primer pase de micros de la semana, el cual no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, estamos siendo testigos de una de las temporadas más comentadas.

Han pasado pocas semanas desde su estreno, pero podría decirse que esta edición del formato está siendo un absoluto éxito. Y es que, los grandes datos de audiencia que está cosechando el formato son completamente dignos de mención. De hecho, estas cifras ya fueron agradecidas por Chenoa, la presentadora.

Y es que, triunfar con un formato a nivel nacional e internacional no es nada fácil. Además, a esta situación hay que sumar que el programa solo se puede ver a través de una plataforma de pago. Una prueba más que demuestra lo mucho que gusta ver la vida de la Academia en directo y conocer a nuevos talentos.

Horario y cómo ver el nuevo pase de micros de ‘OT 2025’

Ya lo avisaron desde el primer día: esta edición es muy diferente a las anteriores. Si en años anteriores los fans veían los pases de micros a partir de las 18:30 horas, este 2025 el horario es completamente diferente. Los pases están teniendo lugar a las 20:00 horas (hora antes en el archipiélago canario). Además, ya no se podrá ver desde el canal oficial de YouTube. Pues, para ser partícipe de esta experiencia será necesario estar suscrito a la plataforma de Prime Video.

Gracias a la plataforma de pago, los seguidores están teniendo la oportunidad de seguir de cerca esta etapa del concurso. Pues, hay dos pases de micro por semana y esta parte del concurso es vital para hacernos una idea de lo que sucederá en la gala del lunes. Pero, ¿cuándo tendrá lugar este segundo pase? Pues, según se ha informado, el segundo pase de micros de la semana será este sábado 4 de octubre.