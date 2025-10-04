El Mallorca Women’s Championships arranca con la fase previa

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group vivió este sábado una jornada inaugural completa con la celebración de la ceremonia del sorteo del cuadro principal y la disputa de los primeros partidos de la fase previa.

La alemana Noma Noha Akugue fue la encargada de ejercer de mano inocente en el sorteo, conducido por la supervisora WTA Mariana Alves, con la presencia del director del torneo Niko Paunovic, la directora de e|motion Sports España Pilar Carbonell y los jóvenes ball kids. La ceremonia determinó enfrentamientos de gran interés, como el duelo español entre Guiomar Maristany e Irene Burillo, además del estreno de Akugue frente a la húngara Panna Udvardy, cuarta cabeza de serie. Las wildcards alemanas Mariella Thamm y Julia Stusek conocieron también a sus rivales: Mayar Sherif y Despina Papamichail, respectivamente.

El ambiente soleado en el Mallorca Country Club y en el TC Magaluf acompañó los primeros duelos clasificatorios, seguidos por numerosos aficionados que disfrutaron de partidos intensos y de la animación en la zona de juegos para niños en el Mallorca Country Club, uno de los puntos de encuentro más concurridos del torneo.

En el plano deportivo, la francesa Carole Monnet superó a la alemana Maxine Kammerer por 6-0 y 6-0, mientras que la checa Aneta Kucmova se impuso a Tea Kovacevic (BIH) por 6-2 y 6-4. La serbia Teodora Kostovic venció a la joven mallorquina Mireia Sagristà Bermejo (6-3, 6-1), que luchó con garra y dejó una buena impresión en su estreno.

En otro de los partidos del día, la italiana Dalila Spiteri derrotó a Yvonne Cavallé-Reimers (6-0, 7-5), en un encuentro donde la mallorquina reaccionó en el segundo set y acarició el empate tras una gran remontada parcial. Completaron la jornada las victorias de Ekaterina Kazionova (RUS) ante Min Liu (CHN) por 6-0, 6-1 y de la ucraniana Yelyzaveta Kotliar frente a la alemana Tessa Brockmann por 6-3, 6-1.

La jornada de este domingo 5 de octubre combinará las rondas finales de la fase previa con el estreno del cuadro principal. En la pista central del Mallorca Country Club, la acción comenzará a las 10:00 h con los duelos entre Carole Monnet (FRA) y Aneta Kucmova (CZE), seguidos del enfrentamiento entre Fanny Norin (SWE) y Dalila Spiteri (ITA). No antes de las 14:00 h, abrirá oficialmente el cuadro principal con el partido entre la argentina María Lourdes Carlé, octava cabeza de serie, y la checa Barbora Palicova. En Magaluf, también desde las 10:00 h, se disputarán los encuentros Yelyzaveta Kotliar (UKR) vs Mina Hodzic (GER) y Teodora Kostovic (SRB) vs Ekaterina Kazionova (RUS).