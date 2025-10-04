Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el partido Sevilla - Barcelona de la Liga Este Sevilla - Barcelona corresponde a la jornada 8 de la Liga y se jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán El Barcelona espera ganar al Sevilla para seguir conservando la primera plaza de la clasificación de la Liga

El Sevilla y el Barcelona protagonizarán uno de los partidos más destacados de la jornada 8 de la Liga que se jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán. Estos dos clubes históricos del fútbol español lo darán todo sobre el terreno de juego para intentar sumar tres puntos que son muy importantes para ambos, ya que los culés quieren seguir liderando la tabla y los hispalenses pelear por puestos europeos. Te contamos la fecha, hora y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque que se disputa en Nervión.

Cuándo se juega el partido de Liga Sevilla – Barcelona

El Barcelona viaja al Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla en el partido que corresponde a la jornada 8 de la Liga. El cuadro azulgrana consiguió el liderato el pasado fin de semana después de que el Real Madrid perdiese el derbi en el Metropolitano y ahora necesitan conseguir los tres puntos para marcharse al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación. Además, los pupilos de Hansi Flick buscarán levantarse después del mazazo que sufrieron entre semana en la Champions League frente al PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Horario del Sevilla – Barcelona de la Liga

La Liga ha programado este emocionante Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 8 del campeonato nacional español para este domingo 5 de octubre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este clásico del fútbol de nuestro país en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa con las aficiones para que el balón ruede puntualmente en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Dónde ver el Sevilla vs Barcelona en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato liguero español fue Movistar+. Este Sevilla – Barcelona de la jornada 8 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y no se podrá ver gratis y en abierto. Habrá que tener contratado el paquete de este operador que incluye el fútbol español para disfrutar de todo lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro hispalense, del conjunto azulgrana y seguidores del campeonato liguero en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 8 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Este medio tiene su aplicación disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrá a disposición de los usuarios su página web para que accedan de una manera cómoda y sencilla con un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en el campeonato doméstico de nuestro país. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Sevilla – Barcelona de la jornada 8 de la Liga desde una hora y media antes del inicio del choque. Cuando se escuche el pitido final en el Ramón Sánchez Pizjuán publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Nervión.

Dónde escuchar por radio en directo el Sevilla – Barcelona

Todos los aficionados de ambos equipos que no puedan ver este partidazo de la jornada 8 de la Liga que se juega en el Ramón Sánchez Pizjuán por televisión o en streaming y en vivo gratis deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el feudo hispalense para narrar minuto a minuto todo lo que suceda en el Sevilla – Barcelona.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Sevilla – Barcelona

El Ramón Sánchez Pizjuán, que está situado en el barrio de Nervión, será el escenario donde se celebrará este apasionante Sevilla – Barcelona de la jornada 8 de la Liga. El feudo hispalense fue inaugurado en 1958 y tiene capacidad para acoger a casi 44.000 aficionados. La selección española ha jugado 25 partidos en este recinto y nunca ha perdido, además, ha acogido encuentros del Mundial de 1982 y allí el Barcelona perdió una final de la Champions League ante el Steaua de Bucarest.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Alejandro Muñiz Ruiz para que dirija la contienda entre el Sevilla y el Barcelona en la jornada 8 de la Liga. Carlos del Cerro Grande estará controlando todo en el VAR y revisando todas las acciones polémicas que se puedan producir para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará ubicado en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán.