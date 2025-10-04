Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Celta - Atlético de Madrid de la Liga Este Celta - Atlético de Madrid corresponde a la jornada 8 de la Liga y se jugará en Balaídos El Atlético de Madrid espera poder seguir con su gran estado de forma y sumar un nuevo triunfo en Balaídos

El Atlético de Madrid espera poder marcharse al parón internacional con un nuevo triunfo, pero esta vez visita el campo de Balaídos, un escenario difícil, para medirse al Celta en la octava jornada del campeonato. Y es que los del Cholo Simeone llegan tras encadenar tres victorias consecutivas y esperan aprovecharse del cansancio de los gallegos, que el jueves ganaron 3-1 al PAOK en la Europa League. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de la Liga.

Cuándo se juega el partido de Liga Celta – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viaja a Vigo para enfrentarse al Celta en el partido que corresponde a la jornada 8 de la Liga y que se jugará en Balaídos. El conjunto colchonero está atravesando un gran estado de forma y tras golear al Real Madrid y al Eintracht de Frankfurt esperan poder conseguir un nuevo triunfo en un campo complicado como es la casa del cuadro celeste. Una victoria de los pupilos del Cholo Simeone les podría valer para seguir enganchándose a los puestos de arriba, que sería la mejor manera para los rojiblancos de irse al parón de selecciones.

Horario del Celta – Atlético de Madrid de la Liga

La Liga programó este vibrante Celta – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 8 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 5 de octubre. El organismo que controla la competición doméstica ha escogido el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, para este choque entre los gallegos y rojiblancos. Se espera que todo pase con total normalidad en la previa entre las aficiones para que este partidazo pueda arrancar de manera puntual en Balaídos.

Dónde ver el Celta vs Atlético de Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva una parte del campeonato nacional. Este Celta – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 8 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en el paquete básico de este operador privado, mientras que el segundo de ellos forma parte del paquete que incluye el fútbol español, por lo que habrá que tenerlo contratado para ver todo lo que suceda en Balaídos.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto vigués, del cuadro rojiblanco y amantes del fútbol español en general deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Celta – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 8 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará a disposición de los clientes su página web para que puedan acceder de una forma cómoda desde un ordenador y así no perderse nada de lo que ocurra en Balaídos.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en el campeonato liguero. Cuando el árbitro haga sonar su silbato en Balaídos publicaremos la crónica de este apasionante Celta – Atlético de Madrid de la jornada 8 de la Liga y también compartiremos las noticias y reacciones más relevantes que se produzcan en la ciudad de Vigo tras el choque.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Atlético de Madrid

Todos los hinchas de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Celta – Atlético de Madrid de la jornada 8 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE estarán conectando con Balaídos para contar con todo tipo de detalles todo lo que esté sucediendo en este partidazo que jugarán los equipos de Claudio Giráldez y del Cholo Simeone.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Celta – Atlético de Madrid

El Estadio de Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo, será el escenario donde se disputará este emocionante Celta – Atlético de Madrid que corresponde a la octava jornada de la Liga. Este recinto se inauguró en 1928, por lo que en tres añitos celebrará su centenario. En el caben algo menos de 25.000 espectadores, pero se espera una entrada importante para este choque en el que todos los aficionados esperan que sus futbolistas puedan dar la sorpresa ante un equipo que llega en un gran momento de forma.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a César Soto Grado para que imparta justicia en este Celta – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 8 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana será el responsable de analizar todas las jugadas polémicas que se produzcan desde el VAR para, si considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción en cuestión a la pantalla que se encontrará entre los dos banquillos de Balaídos.