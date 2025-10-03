El Atlético, ante la prueba definitiva: su rendimiento como visitante

en las primeras jornadas del Campeonato (empates en Vitoria y Mallorca y derrota en Cornellà), el domingo se enfrenta en Balaídos al momento de la verdad. Lo que suceda ante el Celta va a determinar si los tres triunfos consecutivos sumados en el Metropolitano ante Rayo, Real Madrid y Eintratch son la demostración de un cambio de rumbo o si, al igual que ha pasado en los últimos años, estamos ante dos Atléticos muy diferentes: el doméstico y el forastero. Una versión del mito del Doctor Jekyll & Mr Hyde trasladado a la Liga española.

Los números fuera de casa del Atlético en 2025 son pavorosos: sólo tres victorias en las 13 últimas salidas, comenzando por la primera del año en Leganés que interrumpió una racha histórica de 16 triunfos consecutivos. Se interpretó aquel resultado como un accidente, pero desgraciadamente para los de Simeone no fue sino el avance de lo que sucedería a partir de ahí porque el equipo sólo fue capaz de ganar en Valencia, en Girona y en el Sánchez Pizjuán al Sevilla con un gol de Pablo Barrios en el descuento.

Simeone, al que sus detractores echan en cara que no sabe manejarse en los campos de los equipos pequeños -y desde luego los resultados demuestran que algo de eso hay-, ha intentado esta temporada cambiar el estilo, pero sin éxito. En Cornellà, en el debut ante el Espanyol, jugó una muy buena primera parte, pero luego cayó en picado en la segunda; en Vitoria, ante el Alavés, fue incapaz de sostener su ventaja en el marcador y en la tercera, en Son Moix, mostró una preocupante falta de pólvora, puesta en evidencia con el penalti fallado por Julián.

La araña se ha resarcido de sobras de ese error marcando seis goles en apenas seis días, pero la fabulosa reacción demostrada en el Metropolitano se quedará en nada si no tiene vocación de continuidad en los desplazamientos. Balaídos es la primera parada en el propósito de enmienda que se ha marcado el Atlético en sus partidos fuera de casa. Una prueba del algodón para reforzar o debilitar este proyecto cuya verdadera cara aún no se ha manifestado.