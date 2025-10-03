De la Fuente premia el buen momento del Atlético y llama a cuatro jugadores

Dos años y medio después vuelve a haber presencia masiva de jugadores del Atlético en la selección española, aunque esta vez se baten todos los récords con el actual seleccionador. Luis De la Fuente ha convocado para los partidos ante Georgia y Bulgaria a Marcos Llorente, Robin Le Normand, Pablo Barrios y Álex Baena, premiando de este modo el gran momento de forma del equipo, aunque la citación de Baena es llamativa dado que acaba de recuperarse de una lesión primero y de un ataque de apendicitis después y prácticamente no ha jugado. El seleccionador, demostrando que es uno de sus hombres de confianza, ha decidido que esté en la segunda convocatoria de la temporada.

Es la primera vez que De la Fuente convoca a cuatro jugadores del Atlético de Madrid al mismo tiempo. El tope hasta ahora eran tres y fue en marzo de 2023, para los partidos de clasificación al Mundial 2026 contra Chipre y Georgia. Los convocados fueron Álvaro Morata, Marcos Llorente y Rodrigo Riquelme, y de eso hace más de dos años y medio. En cuanto a Marcos Llorente, no estaba en el equipo nacional desde el 5 de junio de 2024 en el amistoso que se disputó ante Andorra, y en el que sustituyó a Jesús Navas como lateral derecho.

Llorente se ha ganado a pulso volver a la selección y incrementar su número de internacionalidades, que ahora mismo es de 19. El polivalente jugador madrileño, al que Simeone hace jugar ahora como falso defensa central, disputó con España el pasado Mundial de Qatar, en concreto el partido definitivo ante Marruecos en el que la selección quedó eliminada por penaltis.

Pablo Barrios, por su parte, sólo ha sido una vez internacional, en el partido ante Suiza de noviembre de 2024, aunque está claro que con su edad y proyección está llamado a ser uno de los habituales, condición que ya detentan tanto Robin Le Normand como Álex Baena, que son fijos para De la Fuente siempre que se encuentren físicamente aptos.