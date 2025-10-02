El Celta evita una tragedia griega y coge aire en la Europa League a costa del PAOK

Hay victorias que son balsámicas y si no que se lo digan al Celta de Vigo. No ganaban desde que certificaron su presencia en la Europa League en la última jornada de la temporada pasada y, por fin, a la novena, fue la vencida. Los vigueses remontaron al PAOK para certificar su primera victoria del curso, gracias a los goles del incombustible Iago Aspas, de Borja Iglesias y de un Swedberg que puso la sentencia en el tramo final de la segunda parte.

El conjunto gallego no lo tenía nada sencillo. No eran nada buenas las sensaciones que había dejado en este arranque de la temporada, en el que ha arañado cinco empates, pero en el que no ha conseguido ganar. No pudo comenzar además la Europa League peor, perdiendo contra un Stuttgart que se presenta como uno de los grandes rivales de los equipos españoles en la competición de plata de la UEFA este curso.

La del PAOK era una prueba de fuego. Balaídos esperaba ver el primer triunfo de los suyos este curso, pero lo cierto es que estuvo durante muchos minutos en duda. Todo, después de que los de Salónica tomaran la ventaja en la primera parte. Del sueño europeo a la tragedia griega que pensaban ya en la grada viguesa, al ver como Giakoumakis ponía por delante a los visitantes al término de la primera mitad.

Tocaba reaccionar y quién sino iba a hacerlo que Iago Aspas. El capitán de este barco evitó que se fuera a la deriva y puso el empate en el descuento de la primera mitad, antes del paso por vestuarios. Un gol más necesario en lo anímico que en el marcador y que sirvió para dar alas a los de Giraldez, que volaron en la segunda parte. Borja Iglesias y Swedberg hicieron el resto del trabajo, materializando las ocasiones de los celestes, que terminaron dándole la vuelta al partido y a su actual situación.

La jornada europea había comenzado con Betis y Rayo ganando sus respectivos partidos en Europa League y Conference. Llegaba el turno del Celta en sesión nocturna. Les costó más que a sus compatriotas, pero confirmaron el pleno. Los de Claudio Giráldez hicieron los deberes y eso que empezaron por debajo en el marcador, tras las ocasiones de Marcos Alonso e Ilaix Moriba que no vieron la red, en un error de salida de balón que aprovechó Georgios Giakoumakis en el 37′.

El equipo griego aprovechó su primer disparo a puerta y se creció en tareas defensivas, pero justo antes del descanso empató el Celta. Iago Aspas, con un gran cabezazo, hizo un justo empate. Además, el capitán enseñó el camino a los suyos cuajando un gran partido, dando criterio a los locales en busca de la remontada. Al poco de la reanudación, Borja Iglesias estiró su racha a seis partidos seguidos marcando, tras el rechace del disparo de Swedberg. Mingueza fue también clave viendo desmarques.

Un golpeo de Konstantelias estuvo cerca de meter al PAOK en el partido, pero entre los cambios y el empuje de Balaídos, el Celta se esmeró para confirmar el primer triunfo en Europa ocho años después. Los de Giráldez, que perdieron la primera jornada de la competición en Stuttgart, rondaron el tercero hasta que acertó Swedberg, con suspense por el VAR, para rubricar un paso al frente de los gallegos, con su afición cantando los himnos celestes.