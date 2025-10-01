Horario del Celta - PAOK de Europa League y dónde ver por televisión y en vivo online gratis la Europa League.

El Celta y el PAOK protagonizarán un auténtico partidazo en Balaídos en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. Los vigueses tienen que ir con todo para conseguir los tres puntos, ya que hay que recordar que perdieron en la primera fecha en tierras germanas contra el Stuttgart. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que ocurra en Vigo.

A qué hora es el Celta – PAOK de la Europa League

El Real Club Celta de Vigo recibe al PAOK en Balaídos para jugar el partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto gallego arrancó su participación en esta edición de la competición de plata del viejo continente perdiendo en Alemania por 2-1 frente al Stuttgart y necesitan ganar al combinado griego para empezar a sumar para lograr ese objetivo que tienen de avanzar a la siguiente fase. Los de Salónica, por su parte, también cayeron derrotados en la primera fecha por 4-1 frente al Levadiakos.

Horario del Celta – PAOK de la Europa League

La UEFA ha programado este emocionante Celta – PAOK que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 2 de octubre. El organismo que rige el fútbol del viejo continente ha fijado este duelo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con normalidad en la previa con las dos aficiones en los aledaños de Balaídos para que el choque entre los celestes y los helenos pueda arrancar de manera puntual en el feudo vigués.

Dónde ver el Celta – PAOK en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se jueguen en la competición de plata del fútbol europeo. Este Celta – PAOK correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye los encuentros de los torneos del viejo continente, por lo que no se podrá ver gratis en abierto lo que ocurra en Balaídos.

Además, todos aquellos hinchas del conjunto gallego y los seguidores de las diferentes competiciones continentales en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+ este Celta – PAOK que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Esta app que hemos mencionado se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también el medio pondrá a disposición de los clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver todo lo que ocurra en Balaídos.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 2 de la fase de liga de la Europa League, donde prestaremos especial atención al cuadro gallego y al Real Betis. Cuando termine este partidazo publicaremos la crónica del Celta – PAOK y también compartiremos las reacciones que se puedan producir en Balaídos.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – PAOK

Los aficionados del conjunto dirigido por Claudio Giráldez que no puedan ver en directo o en streaming y en vivo online este Celta – PAOK de la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League deben saber que podrán escucharlo en radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Balaídos para contar minuto a minuto todo lo que ocurra en este choque que es importantísimo para los gallegos.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Celta – PAOK

El Estadio de Balaídos, situado en la ciudad de Vigo, será el escenario donde se dispute este apasionante Celta – PAOK que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1928, por lo que está cerca de cumplir su centenario. Tiene un aforo para casi 25.000 espectadores y allí se disputaron tres encuentros del Mundial de 1982, además de que la selección española ha jugado en bastantes ocasiones en el feudo gallego.

La UEFA ha designado al árbitro croata Igor Pajac para que dirija la contienda entre el Celta y el PAOK que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Mario Zebec estará a los mandos del VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el césped y tendrá que avisar, si lo considera necesario, a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos de Balaídos.