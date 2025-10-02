Europa League: Ludogorets-Betis

Lo Celso lidera al Betis y confirma su primera victoria en Europa esta temporada

Resultado: Ludogorets 0-2 Betis

Lo Celso hizo el primero de la tarde con un golazo desde la frontal

Betis
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

Lo Celso lideró a un Real Betis superior para ganar al Ludogorets en su casa y lograr su primera victoria en la Fase Liga de la Europa League esta temporada después del empate en la primera jornada. Un gol del mediocentro argentino a la media hora de juego desde la frontal abrió la lata. Un tanto en propia puerta cerca de la hora de juego sentenció el choque. El cuadro búlgaro apretó en el tramo final y mereció marcar, pero se fue de vacío. Pellegrini reservó y dejó sin minutos a jugadores importantes como Antony o el Cucho.

Lo último en Deportes

Últimas noticias