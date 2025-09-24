Antony rescata un valioso empate para un Betis que sufrió contra el Nottingham Forest

Antony regresó al Betis para noches como está, en la se escuchan los acordes del himno de la Europa League y el corazón de los béticos va a mil por hora. Su gol ajustició a un equipo, el Betis, que empujó al Nottingham Forest tras revertir el guion. Los verdiblancos supieron reponerse al mejor juego de los ingleses y acabaron equilibrando las fuerzas con un gol en el tramo final del atacante brasileño. Empate en el estreno del Betis en Europa League.

Los de Manuel Pellegrini, que dan el salto en Europa este año tras alcanzar el pasado curso la final de la Conference League, sufrieron ante un Forest capaz de remontar un gol en contra en un abrir y cerrar de ojos. El Betis empezó por delante pero no le duró la renta y tampoco encontró una reacción contundente.

Lo mejor para el conjunto bético empezó como terminó, con sendas acciones decisivas de Antony. Para abrir la lata, el ex del Manchester United buscó el hueco entre los centrales ingleses y le dio el balón a un Cédric Bakambu que definió a las mil maravillas y adelantó a los sevillano. Sin embargo, poco les duró la alegría. A los tres minutos empató el Forest en una buena jugada a los seis ya había remontado el partido

El doblete de Igor Jesus, quien formó en el once en lugar de Chris Wood, dio paso a un dominio y casi asedio del conjunto de Nottingham. Para la reanudación, Pellegrini movió banquillo, metió a Ricardo Rodríguez, Marc Roca y Riquelme, y el Betis recuperó el balón y protagonismo sobre el césped de La Cartuja, aunque el conjunto visitante no llegó a incomodarse del todo.

Al Betis le pudo la precipitación ante un rival encerrado, pero Pablo Fornals iluminó algo más el ataque local, volcado el equipo verdiblanco hasta que Antony apareció sin marca en el segundo palo para empatar (2-2). Para alegrías europeas y noches grandes se quedó el brasileño en el Betis que cayó de pie el pasado curso, ahora puntuando por la Europa League.