El Rayo cumple en su estreno en la Conference League contra el Shkendija

Estreno con victoria del Rayo Vallecano en la Conference League. El conjunto franjirrojo no sufrió para resolver el primero de los partidos de esta fase de liga, contra el Shkendija de Macedonia del Norte. Al descanso ganaban ya los de la Franja, gracias a los goles de Unai López y Fran Pérez y, en la segunda mitad, se dedicaron más a gestionar el marcador que a buscar un tercero que, las veces que lo buscaron, se resistió. 2-0 para comenzar una aventura continental que esperan que les lleve a buen puerto, en el mejor de los casos a la final de Leipzig del todavía lejano mes de mayo.

Día grande en Vallecas, que después de años cantando por enfrentarse al Liverpool en Europa, por fin veían cumplido el sueño de ver a su equipo en competición continental. No eran los ingleses, ni mucho menos, su rival, sino un desconocido Shkendija que jugaba también su primer partido en una fase de liga de una de las tres competiciones europeas. Y tampoco era la Champions, ni siquiera la Europa League. Era la Conference, ese lugar para los modestos, quien acogía a un histórico de nuestro fútbol.

Acostumbrado a mirar siempre hacia abajo, el Rayo iniciaba su travesía por el viejo continente en casa. Lo hacía con las expectativas desatadas, sobre todo después de las palabras del artífice de todo esto, Iñigo Pérez, y de Isi Palazón, afirmando que sueñan con llegar a la final de Leipzig. Pero paso a paso. Primero, tocaba superar a los normacedonios y sumar los primeros tres puntos en esta fase de liga.

Un partido que podía servir para recuperar la pólvora que no han tenido en lo que va de Liga. A pesar de los grandes partidos cuajados contra Barcelona, Atlético o Sevilla, el Rayo sólo ha sumado un triunfo y dos empates, que les tienen al borde del descenso, con cinco puntos. En esta ocasión, fue totalmente distinto. El dominio que sí que tienen con balón en el campeonato, lo incrementaron en el primer encuentro de Conference, donde además sí que vieron puerta.

Y eso que Iñigo salía con un equipo en el que sólo Batalla, Lejeune y Álvaro García se pueden considerar titulares. Unido al extenso fondo de armario con el que cuentan los franjirrojos, fue suficiente. En la primera media hora, el Rayo apretó buscando el tanto y, aunque se resistió de primeras, llegó por medio de Unai López y de Fran Pérez. En apenas cuatro minutos, el Rayo encarrilaba bastante el partido ante un Shkendija que apenas plantaba batalla en ataque.

Siguió el Rayo Vallecano apretando en la segunda parte, aunque ya de una forma más suave. Comenzaba a evidenciarse el cansancio en los madrileños y el conjunto normacedonio comenzaba a acechar con peligro la meta de Batalla, aunque les faltaba definir. Entonces llegaron los primeros cambios en los locales, que derivaron pronto en un gol de Trejo que no subió finalmente al marcador, por fuera de juego.

No se movió el marcador, a pesar de que los franjirrojos lo intentaron en la segunda parte. Eso sí, se dedicaron más a gestionar el balón y el marcador que a buscar el tercero. Finalmente, los rayistas firmaron un triunfo de lo más pragmático, resolviendo en la primera mitad el debut en esta Conference League. 2-0 y a pensar en Anoeta. El próximo rival en Europa será el Hacken sueco, a la vuelta del parón.