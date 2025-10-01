Quedan solo cinco días para una de las bodas más esperadas del año: la de Cayetano Martínez de Irujo -que pasa por el altar por segunda vez- y Bárbara Mirjan. Tras una década de discreta relación, el duque de Arjona dará el sí, quiero a su novia, que durante todos estos años -a pesar de la fama de su futuro marido-, se ha centrado en forjar su propia carrera. A lo largo de estos días, y a pesar de que la gran noticia y la más importante para los grandes protagonistas es poner el broche de oro a su historia de amor, la polémica ha estado servida debido a la sonada ausencia de uno de los hermanos del novio. Una noticia de la que se ha pronunciado Eugenia Martínez de Irujo que, además, ha contado que ella no será madrina, pero tampoco una invitada al uso.

El importante papel de Eugenia Martínez de Irujo

En la cuenta atrás para la boda de su hermano, Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido en la entrega de los Premios Diamante de la Excelencia, en Madrid. La socialité ha estado acompañada por su marido, Narcís Rebollo, con el que se casó en 2017 en Las Vegas. El matrimonio ha posado en el photocall del evento y, además, la hija de la duquesa de Alba ha respondido a algunas cuestiones relacionadas con la próxima reunión familiar. Sobre cómo ve a los novios a pocos días de su sí, quiero, Eugenia ha desvelado que Cayetano «está bien», al contrario que su cuñada: «Bárbara está súper emocionada», a la que «quiere de siempre».

Eugenia Martínez de Irujo con su hermano Cayetano. (FOTO: GTRES)

Hace unas horas, trascendió a los medios que Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, será la gran ausencia. El conde de Siruela explicó en un comunicado enviado al palacio de Liria en el que dio cuenta de la razón por la que no podía estar presente y que se debe a un viaje fuera de España para mantener una reunión con la Circular Bioeconomy Alliance, un proyecto impulsado por el rey Carlos III y que está vinculado a la finca familiar que tienen en Salamanca. En contraste, su hijo sí que estará presente en la boda de su tío, tal y como ha podido confirmar este medio. Sobre ello, Eugenia ha dicho que entiende la postura de su hermano, ya que está fuera del país.

Por su parte, Eugenia es una de las invitadas más esperadas del enlace, que tendrá lugar en el Cristo de Los Gitanos de Sevilla, donde además están enterradas las cenizas de Cayetana de Alba. La madre de Tana Rivera, que irá vestida de Roberto Diz -uno de sus diseñadores favoritos-, ha desvelado que «el regalo es súper sorpresa» y que también será muy especial, pues será testigo junto a su hermano Fernando.

Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano el día de su boda. (FOTO: GTRES)

Para Eugenia es todo un honor esta distinción que le ha hecho su hermano, pues este rol en las bodas, pues siempre dará fe de que la unión que se llevará a cabo libremente y sin impedimentos.