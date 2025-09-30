Jacobo Fitz-James no irá a la boda de Cayetano Martínez de Irujo: estas han sido sus explicaciones

El próximo sábado, 4 de octubre, tendrá lugar una de las bodas más esperadas del año. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se darán el «sí, quiero» en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla sobre las 13:00 horas del mediodía. Hasta allí se desplazará una larga lista de miembros de la jet set española, así como también lo harán familiares y amigos de la pareja que disfrutarán en primera persona del enlace matrimonial. No obstante, por ahora, es todo un misterio la identidad de muchas de las personas que estarán presentes, aunque lo cierto es que, como no podía ser de otra manera, también habrá ausencias. Entre ellas, la de Jacobo Fitz-James, hermano del novio.

Por todos es conocido que no existe una gran complicidad entre Cayetano y Jacobo, pero el conde de Salvatierra ha querido invitar a sus cinco hermanos a la boda. Sin embargo, Jacobo ha decidido no acudir y, para evitar especulaciones, ha mandado una carta al palacio de Liria para explicar los motivos de su ausencia.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. (Gtres)

En primer lugar, Jacobo señala que el 3 de octubre se celebra el vigésimo aniversario de la fundación de la editorial Atlanta. Una fecha que coincide con el aniversario del lanzamiento de la primera edición española de la novela anónima medieval La muerte del Rey Arturo, de la que Jacobo fue el editor. Es por ello por lo que deja entrever que estará presente en este importante evento y que le es complicado compaginarlo con la boda.

Por otro lado, el mismo fin de semana que se celebra la boda de Cayetano y Bárbara, también aprovechará junto a su mujer, Inka Martí, para reunirse con diferentes libreros después de que esta haya recibido el premio Aglay, el pasado 27 de septiembre. Además, según explica en esta misma carta el conde de Siruela, también tiene previsto realizar en estas fechas un viaje a Inglaterra para tener una reunión con CBA (Circular Bioeconomy Alliance), una organización internacional fundada por Su Majestad el Rey Carlos III, que busca acelerar la transición hacia una bioeconomía circular y regenerativa a nivel global.

Jacobo Fitz-James Stuart y su mujer, Inka Martí. (Foto: Gtres)

Así, parece que los compromisos profesionales han impedido que Jacobo Fitz-James y su mujer puedan estar presentes en uno de los días más especiales de la vida de Cayetano Martínez de Irujo. No obstante, lo cierto es que esta carta que ha sacado a la luz Vanitatis ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias que siempre han existido entre los hijos de la duquesa de Alba, las cuales se agravaron tras el reparto de la herencia de esta. Aun así, se espera que todos, excepto Jacobo, asistan a esta jornada tan especial. De hecho, Carlos Fitz-James, actual duque de Alba, ya ha confirmado su presencia, al igual que Eugenia Martínez de Irujo.