Johnny Depp reconoce que el mejor beso que se ha dado fue con este actor español: nadie lo esperaba

A sus 62 años, Johnny Depp puede presumir de ser uno de los actores más influyentes de su generación. A pesar del ruido mediático que ha rodeado a su figura pública, el artista ha conseguido salir adelante y ya ha grabado más de 40 películas. Muchos le recuerdan por su papel protagonista en Eduardo Manostijeras o por el personaje que interpreta en Piratas del Caribe. Sin embargo, hay un proyecto que grabó hace 25 años que le dejó huella y ahora ha desvelado que, lo que sucedió durante el rodaje, marcó un antes y un después. Según dice, el beso que se dio con Javier Bardem, el otro actor involucrado en dicho largometraje, fue uno de los mejores de su vida. Nadie esperaba algo así y ahora el público quiere que el marido de Penélope Cruz reaccione, pero él ha optado por el silencio.

Lo que hemos contado sucedió en Antes que anochezca, una intensa y conmovedora película biográfica dirigida por Julian Schnabel en el año 2000, basada en las memorias del escritor cubano Reinaldo Arenas. La cinta retrata con profundidad y sensibilidad la vida del autor, desde su infancia en el campo cubano, marcada por la pobreza y el aislamiento, hasta su implicación en los primeros años de la Revolución Cubana, cuando creyó en la promesa de libertad y cambio que luego se transformó en desilusión y represión. A través de una narrativa visualmente poética, muestra cómo Arenas fue perseguido y encarcelado por su condición de homosexual y por su obra literaria considerada subversiva por el régimen de Fidel Castro.

Deep y Bardem, una bonita amistad

El filme, que combina crudeza y belleza, refleja tanto la represión política y sexual en la Cuba revolucionaria como la resistencia creativa y espiritual del protagonista, interpretado por Javier Bardem. Gran parte de las escenas fueron rodadas en el puerto de Veracruz (México, que se transformó en una evocadora recreación de La Habana, aportando autenticidad y atmósfera a esta historia sobre la libertad, la identidad y el poder redentor de la literatura frente a la opresión.

Antes de que anochezca fue una oportunidad perfecta para que Javier Bardem se acercase a Johnny Depp. Los artistas disfrutan de una bonita amistad, tanto es así que Penélope Cruz también ha trabajado con el actor de Hollywood en diferentes proyectos. La cuestión es que los tres son bastante discretos y evitan dar declaraciones sobre ciertos asuntos. No obstante, Penélope siempre ha sostenido que Depp era un compañero perfecto porque estaba dispuesto a ayudar a todo el que lo necesitaba.

Durante una de las pocas entrevistas que ha dado, Johnny Depp explicó que, por suerte, tanto él como Penélope Cruz estaban en la misma dirección. Siguiendo sus palabras, la industria del cine ha cambiado mucho y sus integrantes no han tenido más remedio que adaptarse: «Hubo un tiempo en que tener ambición no era algo malo. A principios del siglo XX, la ambición no era una palabra tan fea como lo es ahora por culpa de programas de televisión donde la gente va a hacer cantar canciones y hacer bailes porque quieren ser lo que Andy Warhol predijo. No me gusta la idea de las fórmulas, las estructuras… me encanta que sucedan accidentes, como cuando gotea pintura sobre un lienzo se convierte en alguna forma que terminas mezclando con otras formas».

¿Cómo se encuentra el actor?

Después de todos los problemas que ha tenido con su ex pareja, quien ha decidido refugiarse en Madrid y empezar una nueva vida, Johnny Depp decidió distanciarse del foco mediático e incluso rechazó ofertas durante una temporada para no estar expuesto. No obstante, ya ha pasado el tiempo suficiente y considera que es un buen momento para hacer balance de su carrera.

«Hay un momento en el que tienes que dejar que las cosas pasen y encontrar cierta estabilidad. Vale, la vida tiene esto y aquello, pero todo el mundo pasa por cosas», empieza diciendo. «Yo, en los últimos años he pasado por mucho y he aprendido mucho de la gente y de su fuerza al recibir su apoyo, pero cómo voy a arrepentirme de algo que he hecho en mi vida si puedo venir aquí y seguir siendo yo. Al menos lo que creo que soy. Soy un hombre afortunado, he aprendido mucho». De esta forma, siente que haber apostado tan fuerte por su profesión ha merecido la pena, aunque en el camino haya tenido que renunciar a pasar tiempo con sus seres queridos.

Por suerte, el artista puede contar con el matrimonio formado por Penélope Cruz y Javier Bardem. Estos viven en Madrid, pero viajan constantemente a Estados Unidos por motivos profesionales, así que pueden mantener las amistades que han creado en América. No obstante, el protagonista de Piratas del Caribe, si no está trabajando, no suele pasar demasiado tiempo en el mismo sitio porque le gusta sentirse activo. Cree que es la mejor forma de crecer espiritualmente y de aprender cosas que luego aplica con sus personajes. Por eso, nos preguntamos: ¿En quién se basó para interpretar el papel que tuvo en Antes de que anochezca?