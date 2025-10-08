Ábalos no renuncia a su acta de diputado tras una reunión de más de una hora con sus abogados

José Luis Ábalos no renunciará al acta de diputado del Grupo Mixto en estos momentos. Así lo ha decidido tras reunirse durante más de una hora con sus abogados en un despacho del centro de Madrid en una reunión que ha podido saber OKDIARIO.

El ex ministro de Transportes llevaba días barajando esta posibilidad al conocerse que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le ha citado el próximo 15 de octubre para que declare de nuevo en el marco de la causa especial por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública.

El magistrado quería tomarle de nuevo declaración para que explicara los pagos sin respaldo documental que recibió en sobres de efectivo de dinero de Ferraz.

Por este motivo, su abogado, José Aníbal, le propuso que dejara el acta para perder su condición de aforado y anular esta declaración, puesto que el caso volvería a la Audiencia Nacional. Su defensa esperaba que dejara el Grupo Mixto para evitar cualquier riesgo de ir a la cárcel la próxima semana

Por el contrario, la defensa de Koldo le recomendaba lo contrario, ya que ha declarado anteriormente y no ha ido a la cárcel. Koldo también le ha recomendado no dejar el escaño. «Si hace falta voy a la cárcel yo con él», ha dicho a este periódico.

Ambas defensas se han reunido esta tarde del 8 de octubre a las 20:30 horas con el ex ministro de Transportes para trazar una estrategia consensuada. La reunión ha tenido lugar en el despacho IBDO Consultores de Leticia de la Hoz, ubicado en la calle Serrano de Madrid y se ha alargado hasta las 22:00 horas.

Miedo a la cárcel

Ábalos ha recibido distintas opiniones al respecto y el miedo a acabar en la cárcel ha hecho que se haya planteado la posibilidad de dejar el escaño. Es importante recalcar que tras su declaración, el fiscal o la acusación popular que dirige el Partido Popular podrían pedir su ingreso en prisión, tal y como ocurrió con Santos Cerdán.

El ex ministro, en su última declaración, se libró de la prisión pese a que el fiscal barajó la posibilidad de imponerle una fianza que al final no se produjo. Ábalos quedó en libertad con medidas cautelares y con un ánimo muy bajo para retomar sus funciones de diputado.

Por este motivo, personas de su entorno le han recomendado que dejara el hemiciclo. La decisión de no abandonar el escaño se ha tomado a última hora de esta tarde tras pasar José Luis Ábalos el día en el Pleno.

El PSOE ya presionó a Ábalos

No es la primera vez que José Luis Ábalos recibe presiones para abandonar su vida política, que se alarga desde hace décadas. El ex ministro lleva siendo diputado por Valencia en el Congreso desde el año 2009.

Fue el propio Santos Cerdán el que le visitó en su entonces chalet de Rivas Vaciamadrid para convencerle de que debía dejar el PSOE y renunciar a su escaño a raíz de la detención de Koldo. Cerdán le ofreció beneficios a cambio, pero Ábalos no se doblegó y se quedó en el Grupo Mixto tras el expediente de expulsión que abrió el PSOE.

El Congreso es su única actividad laboral en estos momentos y seguirá en el escaño. «Tengo que hablar con mucha gente, por el momento voy a irme de Madrid», ha explicado Ábalos a este periódico.