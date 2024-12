El vídeo de la entrada a punta de pistola de la Guardia Civil a la casa de Koldo para detenerle

El vídeo de la entrada y registro de los agentes de la Guardia Civil a la casa de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, desvela que los miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) entraron a punta de pistola y con escudos preparados para una hipotética respuesta con armas. OKDIARIO muestra en primicia las imágenes en movimiento de ese asalto a su vivienda particular en Alicante, en una localidad cercana a Benidorm, el pasado 20 de febrero donde estaba su hija pequeña de 3 años.

«¡Guardia Civil!, ¡al suelo!, ¡al suelo!», gritan los agentes. «Hay una niña de tres años, ¿me dejan ir con ella?», avisa y pregunta Koldo García. Sin embargo, los agentes entran por el salón al asalto estilo comando. «No voy a hacer absolutamente nada, pero si no voy se va a asustar», agrega. «Mi marido está ahí y la niña. No hay nadie más en la casa», comenta la mujer de Koldo García. «¡Papá!, ¿papi?», dice la niña muy extrañada y entre llantos. «Hija, no pasa nada», responde su padre. «Las cámaras graban, pero no están conectadas a ningún sitio. Sin problema ninguno. Están ustedes haciendo su trabajo. La niña no va a poder ir a colegio si no me puedo mover de aquí», indica Koldo García a la veintena de agentes de la Guardia Civil presentes.

La detención de Koldo García se realizó utilizando técnicas que, según fuentes próximas al investigado, eran propias de una operación antiterrorista. Aparece él con esposas sentado en el sofá y tratando de calmar a su hija pequeña. En lugar de esperar a que la niña acuda al colegio, los agentes entraron a las 8:03 de la mañana. Se trata de imágenes grabadas por cámaras de vigilancia instaladas por el estrecho colaborador de Ábalos celoso de su seguridad personal. De hecho, sabía que le estaban investigando al detectar seguimientos. Ofreció las llaves de su casa a dirigentes de la Benemérita pero la investigación continuó su curso y no le dieron un trato especial.

En el vídeo se ve a agentes del Instituto Armado equipados con escudos antibalas, armas, cascos y pasamontañas, accediendo a la vivienda a las 8:03 de la mañana. Los agentes se encontraron en el chalet a su esposa, Patricia Úriz, y a su hija de tres años, causando una gran conmoción en la familia.

La defensa del ex asesor que se enfrenta a acusaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, cuestiona la necesidad de tal despliegue. García afirma haber notado seguimientos por parte de agentes de paisano meses antes de su detención, y haber consultado con mandos de la Guardia Civil, quienes le aseguraron que no había motivo de preocupación.

La operación, que resultó en la detención de Koldo García junto a otras 20 personas, incluyendo al empresario Víctor de Aldama, forma parte de una investigación sobre contratos de mascarillas.

Aldama, quien obtuvo contratos por valor de más de 53 millones de euros en material sanitario, ha declarado haber realizado pagos de 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. Sus declaraciones también implican a otros altos cargos políticos del PSOE, ampliando el alcance del caso.

La investigación, que inicialmente se centraba en organismos como Puertos del Estado, Adif y el Ministerio del Interior, así como en las administraciones canaria y balear, ha evolucionado hacia un caso de mayor envergadura, abarcando aspectos ligados a amaños de contratos con constructoras y sobornos para licencias para empresas de hidrocarburos.

Vivienda de Koldo García en la provincia de Alicante.

Un búnker

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la casa del registro encontró 24.000 euros en metálico y una libreta con anotaciones sobre ingresos en efectivo. Además, en casa de su hermano Joseba en Benidorm, se incautaron otros 5.850 euros. Por otra parte, Víctor de Aldama tenía 19.220 euros en su casa, el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez contaba con 27.770 euros y el empresario Israel Pilar Ortiz, 11.150 euros. Por otra parte, en un depósito judicial, cuyo responsable mantiene una relación cercana con Koldo García, se halló un documento que sugiere un préstamo de 17.800 euros a García, así como 125.310 euros en efectivo.

La UCO también encontró en esos registros la existencia de un chat de WhatsApp llamado «4 Mosqueteros», que podría evidenciar transferencias de dinero a García desde empresarios investigados. Esta serie de hallazgos refuerza las sospechas sobre una red de pagos irregulares relacionados con los contratos de mascarillas durante la pandemia.