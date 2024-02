Koldo pagaba con billetes de 500 € las mariscadas con otros miembros de la trama

Koldo García pagó con billetes de 500 euros las comidas en una popular marisquería de Madrid con otros miembros de la trama. El que fuera asesor de José Luis Ábalos tenía una caja fuerte con dinero en efectivo de la que habla por teléfono con su mujer. En un auto firmado este miércoles, el juez Ismael Moreno refleja que el ex portero de prostíbulo fue cazado pagando en una marisquería con dinero en metálico.

El instructor de la Audiencia Nacional refleja los principales indicios contra la trama a lo largo de 28 páginas a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Ahí se destapa que «el discurrir de las intervenciones telefónicas ha destapado la existencia de una caja fuerte conocida por Koldo y su pareja, Patricia Uriz, a la que al menos esta última tendría acceso». Hablan de ella en una llamada telefónica el 14 de septiembre de 2023 a las doce de la mañana. «Koldo García mantiene una conversación con su mujer donde ésta hacía referencia a que había cogido dinero en efectivo de una caja fuerte. Por otro lado, en distintos oficios e informes de la Unidad Policial se refleja que Koldo tiene el control del patrimonio de su entorno, ya que habría hecho uso de terceros para ocultar el incremento patrimonial injustificado», expresa el auto.

A continuación se refleja que «de acuerdo a la actividad operativa Koldo García dispone de billetes de 500 euros para sus gastos diarios. El día 6 de noviembre de 2023 [que fue lunes] KOLDO pagó en una marisquería con un billete de 500 € de valor facial».

Por otra parte, Koldo García aparece como posible testaferro en este nuevo documento judicial. «Las intervenciones telefónicas demuestra que Joseba García [hermano de Koldo] dispone de dinero en efectivo cuyo verdadero titular es Koldo. Las intervenciones telefónicas y la actividad operativa ha puesto de manifiesto la posible entrega de dinero del empresario Víctor de Aldama a Koldo García a través de Juan Carlos Cueto [presunto cabecilla de la trama]. Tras esta entrega, los investigados refieren que las aguas vuelven a su cauce», se recoge desde la Audiencia Nacional.

«El análisis de las cuentas bancarias y la intervención telefónica han permitido observar una operativa de ingresos de dinero en efectivo en las cuentas de Joseba que posteriormente son transferidos a Koldo. Koldo emplea a su entorno familiar más próximo como testaferros para titular bienes muebles e inmuebles», agrega el juez Moreno.

Continuando con otras alusiones a dinero en efectivo, un oficio policial de noviembre hace alusión a «dos hechos relativos al uso de dinero en efectivo por parte de Koldo (pagando con billetes de 500 euros y en una llamada telefónica parece reclamar dinero en metálico a un empresario)». Otros indicios de que Koldo haría uso de terceros con la finalidad de ocultar ese incremento de su patrimonio es el hecho de que Joseba registra la vivienda familiar de Koldo sita en un pueblo de Alicante y que Koldo querría realizar la misma operación con una segunda vivienda (un piso en Benidorm). Igualemente, el juez no descarta que otras personas ajenas al entorno familiar del polémico militante socialista posean bienes cuyo titular real sea el propio Koldo. Pinchazos telefónicos Además, el hecho de que Joseba registró bienes y hubiera participado en el incremento patrimonial de Koldo también ha quedado reflejado en conversaciones donde comentan que la intención de Koldo y su mujer es «reestructurar su patrimonio». Este interés se denota en una conversación mantenida entre los hermanos Koldo y Joseba relativa a «la existencia de una investigación sobre ellos y las medidas que estarían tomando en cuanto a su patrimonio». Joseba le dice en ese pinchazo a su hermano Koldo que «él se quita de en medio para que no les vean juntos» y el ex asesor del Ministerio de Transportes refiere «que tienen que ir al notario para rectificar lo de la niña». Sería una mención a la compra de una vivienda en Benidorm a nombre de la hija menor de edad de Koldo. Se usó en esa adquisición presuntamente fondos transferidos por su tío Joseba.

Así, el juez concluye que la empresa Soluciones de Gestión SL habría sido seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales sobre las necesidades del Ministerio de Transportes en la pandemia. «La empresa firmó un contrato, el 24 de marzo de 2020, que mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos con el gobierno español. Sin embargo, en ese momento sólo había firmado un contrato con la Administración, concretamente con la entidad Puertos del Estado.

Este auto también profundiza en las gestiones realizadas por Koldo García a favor de los intereses de esa compañía. En particular, el ex asesor de Ábalos trató de influyó para que no prosperara la reclamación del Govern de Baleares por mascarillas defectuosas.