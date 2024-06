La dirección federal del PSOE que expulsó de militancia a Patricia Úriz, esposa de Koldo García, cuando fue imputada por el caso que lleva el nombre de su pareja, mantiene la condición de afiliada a Begoña Gómez, investigada por corrupción y tráfico de influencias. Las prisas que se dieron el mismo día que estalló el caso Koldo, apartando de la disciplina socialista a Úriz no se han dado en el caso de Gómez -investigada desde hace casi un mes y medio y citada a declarar este martes por parte de un juez de Madrid-.

El Código Ético del PSOE advierte de «la suspensión cautelar automática de la afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales o contra la integridad moral». Una fase judicial, la de apertura de juicio oral, a la que todavía no ha llegado el procedimiento contra Begoña Gómez -principal investigada por ahora en la causa-.

Pero ese mismo artículo del Código Ético, y que ha sido utilizado anteriormente contra otros afiliados sin parentesco alguno con Sánchez, también prevé que «se podrá también acordar la suspensión cautelar automática de la afiliación cuando iniciada una investigación penal concurran circunstancias especialmente graves respecto de los hechos imputados que exijan esta decisión motivadamente con carácter inmediato».

En el caso de Begoña Gómez, esto último, según fuentes del partido, «podría ser justificativo de suspensión de militancia en cualquier caso que llegase a Ferraz de tratarse de un alcalde o un concejal». Pues según los indicios que investiga el juez instructor, Juan Carlos Peinado, Begoña Gómez se aprovechó de sus privilegios como esposa del presidente para firmar cartas de recomendación a empresas que posteriormente fueron adjudicatarias del Gobierno.

Begoña Gómez debe comunicarlo

Así pues, la dirección del PSOE, que preside Pedro Sánchez, tendrá que decidir si adopta medidas disciplinarias contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, tras su imputación por corrupción y tráfico de influencias. Antes, por eso, ella está obligada a comunicar por escrito su nueva situación procesal. Los tipos delictivos que el juez le imputa, según el Código Ético, son dos con los que el PSOE es más implacable.

La comunicación de la investigación por parte de un juez, explican fuentes que conocen bien la Secretaría de Organización, es obligatoria. La adopción de medidas como una suspensión temporal de militancia, decisión que corresponde a la Ejecutiva Federal, es optativa y en función de cada persona, cada caso y la gravedad del mismo. Pero hay precedentes que en una situación similar, explican en Ferraz, supusieron incluso la expulsión. Es el caso mencionado anteriormente de Patricia Úriz, esposa de Koldo García, e imputada en la causa de las mascarillas. Koldo, por su parte, había perdido la condición de afiliado varios meses antes al no cumplir con el abono de las cuotas correspondientes.

Además de Úriz, según han explicado a OKDIARIO a fuentes del PSOE, hay otros precedentes de afiliados de base que han sido suspendidos temporalmente o expulsados cuando un juez ha decidido imputarles por supuestos delitos graves, como los que el magistrado le imputa a Begoña Gómez. «En algún caso escandaloso o temas de violencia de género sí ha habido precedentes», explica un buen conocedor del funcionamiento interno del partido. Hace un año, antes de las elecciones municipales, el PSOE expulsó al número dos de la lista en Mojácar por verse salpicados en una trama de compra de votos.

El caso de Ábalos

El último afiliado en ser suspendido de militancia, pese a no haber sido imputado, ha sido el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. En su caso, la dirección federal le apartó aparentemente para «salvaguardar la imagen del partido».

Contra Ábalos, que recurrió la decisión argumentando que no existían motivos fehacientes que justificasen su baja, la dirección de Sánchez actuó tras rechazar renunciar a su escaño como diputado por Valencia. Ferraz le otorgaba a él toda la «responsabilidad política» en la presunta trama del cobro de comisiones millonarias de su ex asesor, Koldo García, por la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid.

Esa argumentación utilizada con Ábalos, la de «salvaguardar la imagen del partido», podría ser «perfectamente aplicable» en el caso de Begoña Gómez, indican en Ferraz. Pues más allá de ser la esposa del presidente del Gobierno, con todo lo que ello representa, se ha arrogado en distintos momentos la representación del Partido Socialista. Cabe recordar que Gómez ha encabezado en más de una ocasión la pancarta del PSOE en la manifestación del 8M.

Sánchez la defiende

Este martes por la tarde, casi a la misma hora que publicó su primera carta a la ciudadanía comunicando una reflexión fake sobre si debía seguir o no al frente de la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez publicó en sus redes sociales «una segunda carta a la ciudadanía» para defender la actuación y la honorabilidad de su esposa. A diferencia de entonces, Sánchez, con un tono completamente altivo y desafiante, ya no amenazaba con dimitir y se creció en los ataques a la oposición y los jueces. De hecho, en la misiva de este martes, el líder del PSOE aseguró que su compromiso de seguir mandando «es más firme que nunca».

Nueva carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/kyubn3DAII — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 4, 2024

En la misma línea que la portavoz del Gobierno tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, Sánchez sembró dudas sobre la investigación judicial respecto a su esposa afirmando que «resulta extraño» que «esta decisión se anuncie sólo cinco días antes de las elecciones al Parlamento Europeo». «Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan, ninguno de los dos somos ingenuos, lo hacen porque es mi pareja», sentenciaba. El jefe del Ejecutivo, empleando el mismo tono mitinero que en sus intervenciones como secretario general del PSOE, denunció que «la coalición reaccionaria de PP y Vox pretenden alcanzar de manera espuria lo que no lograron en las urnas».

Pedro Sánchez, en modo victimista, también interpeló a los votantes, advirtiéndoles de que «en los próximos días, usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno». Ante esta situación, al término de la carta, el presidente pedía que Feijóo y Abascal «encuentren la respuesta que merecen en las urnas» del próximo domingo, de «condena y rechazo a sus malas artes, por intentar interferir en el resultado electoral».