Sánchez y el alto cargo que recibió las cartas de Begoña Gómez trabajaron juntos en el PSOE

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y David Cierco, director general de Red.es cuando el organismo público recibió las cartas de recomendación de Begoña Gómez para la UTE de su socio, Carlos Barrabés, trabajaron juntos en el PSOE ya en el año 2009, como acredita la imagen que publica hoy OKDIARIO en exclusiva.

Sánchez y Cierco, ambos de la órbita del ex ministro Miguel Sebastián, con el que ya habían colaborado en su lobby Economistas 2004, fueron nombrados por Ferraz en 2009 coordinadores federales de dos de las seis organizaciones sectoriales que se crearon. A Pedro Sánchez le encargaron la organización sectorial de Emprendedores, Trabajadores Autónomos y Economía Social, y a David Cierco, la de Sociedad de la Información. Del trabajo de estos grupos sectoriales se dio cuenta en el informe de gestión presentado por la dirección del partido en el 38 Congreso que los socialistas celebraron Sevilla en febrero de 2012.​

Estas organizaciones sectoriales eran órganos de participación ciudadana en los que simpatizantes y militantes socialistas, y también personas ajenas al Partido Socialista debatían y elaboraban propuestas políticas en colaboración con las secretarías de la Ejecutiva Federal.

Cierco, además de ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en las elecciones de 2011 y de haber formado parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Miguel Sebastián como director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, fue nombrado en julio de 2018 director general de Red.es, organismo público del Ministerio de Economía de Nadia Calviño.

Dos años después, fue él quien firmó los pliegos de licitación de tres lotes de dos contratos que acabarían recayendo en la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next SLU (la empresa de Barrabés) y The Valley Digital Business School SL. Barrabés fue el cerebro del máster en captación de fondos que codirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

De este modo, Cierco era el director general de Red.es cuando este organismo público licitó un contrato para prestar un «servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital» (expediente 014/20-ED). Un contrato que, por cuestiones técnicas, no se adjudicó hasta el 30 de julio de 2021. Ya entonces la adjudicación la firmó Alberto Martínez Lacambra por «mandato del Consejo de Administración» de Red.es, puesto que había reemplazado a Cierco en mayo de 2021. Éste dejó el cargo a petición propia.

Organizaciones sectoriales del PSOE creadas en 2009.

Las cartas de recomendación de Begoña Gómez a favor de la empresa de Barrabés para este y otro contrato similar (expediente 016/20-ED), publicadas por El Confidencial, fueron recepcionadas por Red.es en el año 2020. Por tanto, al frente del organismo estaba el socialista David Cierco.

Si bien tanto Martínez Lacambra como Barrabés han sido incluidos por el PP en la lista inicial de 56 comparecientes presentada y aprobada en la Comisión de investigación del Senado, no figura, en cambio, el nombre de David Cierco Jiménez de Parga. En la actualidad, este ex alto cargo del Gobierno trabaja en Acento, la consultora de Asuntos Públicas fundada por José Blanco, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE de Zapatero.

En este momento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya se ocupa del caso Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción después de un juez de Madrid incoara diligencias de investigación a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias. El Instituto Armado estaría indagando en las recomendaciones de la esposa de Pedro Sánchez para empresas, como las de la UTE de la firma de Barrabés, que se presentaron a licitaciones públicas.

10,2 millones

Manos Limpias ha aportado al juez un informe sobre esos contratos por importe de 10,2 millones de euros que adjudicó la organización estatal Red.es a la UTE integrada por la consultora del empresario Carlos Barrabés, Innova Next SL. El sindicato señala en dicho informe que Begoña Gómez, «prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Manos Limpias incide en que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Begoña Gómez es Carlos Barrabés. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», añade el informe sobre el título codirigido por la mujer de Sánchez en la UCM, donde fichó además a Barrabés como profesor asociado.

Según el sindicato, las cartas de recomendación y avales de la denunciada esposa del presidente «dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad».