Cuando la mujer de presidente del Gobierno, Begoña Gómez, realizó las cartas de recomendación sobre la empresa del cerebro de su máster, Carlos Barrabés, para ser remitidas al organismo público Red.es, la dirección de esta institución no le podía resultar ajena. Ni a ella ni a Pedro Sánchez. Además de haber sido candidato del PSOE en Pozuelo de Alarcón -lugar de residencia de la pareja antes de la Moncloa- en 2011, David Cierco Jiménez de Parga perteneció junto al propio Sánchez al clan del ex ministro de Industria Miguel Sebastián, el mismo que facilitó al jefe del Ejecutivo la confección de su tesis doctoral, teniendo en cuenta los plagios que incluye.

En concreto, David Cierco formó parte -como Pedro Sánchez- de Economistas 2004, el lobby socialista liderado por Sebastián que hizo oposición al Gobierno de José María Aznar, contribuyó a la redacción del programa electoral del PSOE para las generales de aquel año y luego configuró en buena medida la Oficina Económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La OEP la dirigió Sebastián entre 2004 y 2006, antes de ser ministro de Industria (2008-2011). Otros miembros de su lobby se convirtieron en altos cargos del Ejecutivo socialista.

Miguel Sebastián tuvo a David Cierco como responsable del área de Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2004. Más tarde, Cierco volvió a coincidir con Sebastián en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde ejerció de director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Un puesto que ostentó hasta 2010. De aquella época y de aquel ministerio -integrado por Cierco- fueron muchos de los documentos que usó y fusiló Pedro Sánchez en su tesis doctoral. Sánchez matriculó en 2010 dicho trabajo de postgrado -titulado Innovaciones en la Diplomacia Económica Española de 2000 a 2012- y lo leyó en 2012 en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Por ejemplo, tal y como reveló OKDIARIO, Sánchez, plagió en su tesis (ni citó con nota al pie ni en la bibliografía) el contenido esencial del power point que utilizó el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para la presentación del Plan Made in Spain en EEUU. Dicho plan fue expuesto en una conferencia en Nueva York el 16 de marzo de 2009.

El ‘dedazo’ de Ocaña

También estaba en el Ministerio de Industria, ostentando el puesto de jefe de gabinete de Sebastián, Carlos Ocaña, «coautor» del libro que publicó Sánchez a finales de 2013 reproduciendo su tesis doctoral. Ocaña asumió dicho cargo el 22 de abril de 2008 y se mantuvo en el mismo hasta diciembre de 2011. Este martes volvió a ser noticia al conocerse que el Gobierno lo ha nombrado consejero de la SEPI en Telefónica. El enésimo dedazo de Sánchez.

Carlos Ocaña también compartió grupo de trabajo con David Cierco y el propio Pedro Sánchez en el lobby Economistas 2004. Además de otros jóvenes socialistas, como el ex director de la fundación Ideas Carlos Mulas. Sánchez y Ocaña, amigos, entablaron su amistad en aquel foro.

Sánchez (d), Carlos Ocaña (c) y Miguel Sebastián.

Tras su salida del Gobierno de Zapatero, Cierco se presentó a las elecciones municipales de 2011 como cabeza de cartel del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Si bien no logró hacerse con ella, sí fue concejal, responsabilidad que compaginó con otras ocupaciones. Según su currículum, hasta 2013 fue director de la Cátedra de Sociedad de la Información de la fundación Ideas, vinculada al PSOE; de 2013 a 2017 fue director ejecutivo de Emoción Digital, y de 2017 a 2018, consejero delegado de Tryp Digital SL.

David Cierco llegó a la dirección de Red.es en julio de 2018 y fue en 2020, entonces todavía bajo su mandato, cuando este organismo público licitó un contrato para prestar un «servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital» (expediente 014/20-ED). Un contrato que por cuestiones técnicas no se adjudicó hasta el 30 de julio de 2021. En esa fecha la firma de adjudicación la hizo su sustituto Alberto Martínez Lacambra por «mandato del Consejo de Administración» de Red.es. Martínez Lacambra reemplazó a Cierco en mayo de 2021 tras dejar el cargo a petición propia.

Firma de Cierco en el pliego de uno de los contratos investigados.

Sin embargo, las cartas de recomendación de Begoña Gómez a favor de la empresa de Barrabés para este y otro contrato similar (expediente 016/20-ED), publicadas por El Confidencial, fueron recepcionadas por Red.es en 202o. Y entonces, al frente de este organismo dependiente del Ministerio de Economía de Nadia Calviño estaba el socialista David Cierco.

Tales cartas de la mujer de Pedro Sánchez se presentaron en favor de la UTE formada por Innova Next SLU (la empresa de Barrabés) y The Valley Digital Business School SL. Estos contratos forman parte de la denuncia contra Begoña Gómez que ha llevado a un juez de Madrid a incoar diligencias de investigación por presunto tráfico de influencias.

Begoña Gómez y David Cierco.

Con todo, el nombre del socialista David Cierco Jiménez de Parga, un hombre de partido, no aparece en la lista inicial de 56 comparecientes presentada por el PP -y aprobada- en la Comisión de investigación del Senado. En la actualidad, este ex alto cargo de Sánchez trabaja en Acento, la consultora de Asuntos Públicas fundada por José Blanco, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE de Zapatero.