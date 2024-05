El alto cargo que recibió las cartas de Begoña Gómez sobre Barrabés fue candidato del PSOE en Pozuelo

El alto cargo al frente de Red.es cuando la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, envió las cartas de recomendación sobre la empresa de Carlos Barrabés, el cerebro de su máster en la Complutense, era David Cierco, que había sido años atrás el candidato del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Este municipio era el lugar de residencia de la pareja antes de instalarse en La Moncloa.

David Cierco fue uno de los dedazos del Gobierno de Sánchez que denunció en su día la oposición. Y es que en lugar de optar por perfiles independientes de la Administración, el Ejecutivo presidido por el PSOE recurrió a figuras del partido, de reconocida militancia, para colonizar diferentes organismos públicos e instituciones.

Prueba de que Cierco era un hombre de partido es su concurrencia como cabeza de lista del PSOE al Ayuntamiento de Pozuelo en las elecciones municipales de 2011. Para entonces, Pedro Sánchez ya era diputado del PSOE por Madrid en el Congreso y residía desde hacía unos años junto a Begoña Gómez en esta localidad madrileña.

David Cierco fue nombrado director general de Red.es, organismo dependiente entonces del Ministerio de Economía y Empresa, en julio de 2018. Y ocupó este puesto en el Ejecutivo de Sánchez hasta el 31 de mayo de 2021, cuando dejó el cargo a petición propia. Le sustituyó entonces Alberto Martínez Lacambra.

Antes de ser director general de Red.es, Cierco había sido asesor del Ministerio de Industria (2004-2006) y director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (2006-2010) en los Ejecutivos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras su salida del Gobierno de Zapatero, en las elecciones municipales de 2011 se presentó como cabeza de cartel del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón. Así, en su carta de presentación a los vecinos, se comprometía a apostar por «una ciudad con un Gobierno cercano y transparente, donde los vecinos estén informados en detalle de cómo se gestiona un presupuesto equilibrado, donde prime el ahorro y la eficacia frente al despilfarro y las malas prácticas que se han producido en el Ayuntamiento durante los últimos años», rezaba su misiva electoral.

«Lo más importante es cambiar la cultura cívica que irradia del Ayuntamiento a los vecinos. Queremos pasar del egoísmo político al altruismo ciudadano, de la opacidad sospechosa a la transparencia participativa», añadía.

Sin embargo, Cierco falló en su propósito de ganar la Alcaldía de Pozuelo, que recayó en Paloma Adrados, del Partido Popular. A partir de entonces, este socialista compaginó su tarea de concejal con otras ocupaciones. Según su currículum, hasta 2013 fue director de la Cátedra de Sociedad de la Información de la fundación Ideas para el Progreso, vinculada al PSOE; de 2013 a 2017 fue director ejecutivo de Emoción Digital, y de 2017 a 2018, consejero delegado de Tryp Digital SL.

Cartas de recomendación

David Cierco llegó a la dirección de Red.es en julio de 2018 y fue en 2020, entonces todavía bajo su mandato, cuando este organismo público licitó un contrato para prestar un «servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital» (expediente 014/20-ED). Un contrato que por cuestiones técnicas no se adjudicó hasta el 30 de julio de 2021. En esa fecha la firma de adjudicación la hizo Martínez Lacambra, nuevo director, por «mandato del Consejo de Administración» de Red.es.

Sin embargo, las cartas de recomendación de Begoña Gómez a favor de la empresa de Barrabés para este y otro contrato similar (expediente 016/20-ED), publicadas por El Confidencial, fueron recepcionadas por Red.es en 202o. Y entonces, al frente del organismo estaba el socialista David Cierco, ex candidato del PSOE en Pozuelo. Tales cartas de la mujer de Pedro Sánchez se presentaron en favor de la UTE formada por Innova Next SLU (la empresa de Barrabés) y The Valley Digital Business School SL. Estos contratos forman parte de la denuncia contra Begoña Gómez que ha llevado a un juez de Madrid a incoar diligencias de investigación por presunto tráfico de influencias.

Se da la circunstancia de que tanto Martínez Lacambra como Barrabés han sido incluidos por el Partido Popular en la lista de comparecientes que ha sido aprobada en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones. Una de estas derivadas hace referencia a la actividad profesional de Begoña Gómez y la no inhibición de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros sobre decisiones favorables a empresas con las que su mujer mantenía contacto. Gómez se reunió, por ejemplo, con el principal comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

Sin embargo, el nombre de David Cierco Jiménez de Parga no aparece en la lista inicial de 56 comparecientes presentada por el PP -y aprobada- en la Comisión de investigación del Senado. En la actualidad, este ex alto cargo de Sánchez trabaja en Acento, la consultora de Asuntos Públicas fundada por José Blanco, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE de Zapatero.