El PSOE suspende de militancia a Ábalos tras su decisión de mantener el escaño de diputado

La reacción del PSOE a la decisión de Ábalos de abandonar el PSOE no se ha hecho esperar. Desde el partido de Sánchez han decido suspenderle cautelarmente de militancia por no entregar su acta de diputado y pasar al Grupo Mixto. Así lo han asegurado en una resolución firmada por el actual número 3 del partido, Santos Cerdán.

El ex ministro de Transportes deja de ser miembro del partido socialista después de que la Comisión Ejecutiva Federal le diese un ultimátum de 24 horas para que renunciase al acta de parlamentario por «responsabilidad política» en por el caso Koldo, que investiga presuntas mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

En una esperada comparecencia ante los medios para comunicar su decisión, Ábalos ha defendido que renunciar a su acta, como le pedía su partido, sería asumir su culpabilidad. A continuación el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López ha adelantado que el partido abriría un expediente de expulsión y ha replicado a Ábalos señalando que dar un paso a un lado «sería asumir su responsabilidad», que es lo que la dirección del PSOE venía diciéndole «desde hace tiempo», según ha indicado.

«Supongo que la Ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de baja cautelar como militante socialista, que es lo que habíamos dicho desde el principio», ha señalado López en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, justo después de que Ábalos comunicase su decisión de retener el escaño.

Minutos después de las palabras de Ábalos y la respuesta de López, el partido ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar del ex ministro.

Una despedida con reproches

En una rueda de prensa donde no han faltado los reproches, el ex ministro de Transportes ha asegurado a los compañeros que forzaron su dimisión, que tendrán que mirarle «a la cara». «Ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que, quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás, tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañera del partido que me animan a seguir adelante», ha asegurado.

También ha sido muy crítico con la Ejecutiva Federal del PSOE por «apelar a una ética», pero no a la «reparación» de su «estigmatización política y personal». En este sentido, el ex ministro ha asegurado que sabe «lo que es un apestado político» y ha defendido que no puede «acabar» su «carrera y trayectoria como un corrupto» cuando es «inocente».

«Si yo renunciara y más en este momento, una semana después, se interpretaría como símbolo de culpabilidad que no asumo y sólo provocaría mi estigmatización no ya política, sino personal. Soy consciente y sé lo que es un apestado político», se ha defendido.

Emocionado y en solitario, ha asegurado que ha decidido comparecer «para defender» su «honor personal» y su «reputación como diputado hasta las últimas consecuencias», lamentando no haber sido respaldado por la dirección del PSOE. Un partido al que ha agradecido todo lo que ha recibido en estos años y al que ha recordado su labor «para cohesionar la militancia y la formación del primer gobierno progresista». A la dirección de Sánchez, sin embargo, le ha afeado «rendir un tributo a la derecha como hace la dirección política de mi partido».