Entradas para el Real Madrid-Juventus de la Champions League: precio y cómo comprarlas

Tras el parón liguero, la competición nacional y continental, la UEFA Champions League, volverá a abrir sus puertas para que se dispute, en este caso, la jornada número tres de la Fase Liga, donde el Real Madrid buscará seguir invicto en la competición ante uno de los grandes clubes a nivel europeo, la Juventus de Turín. Sin duda alguna, es el típico partido que nadie quiere perderse y los más afortunados podrán disfrutar ‘in situ’ del duelo. A continuación os detallaremos todo acerca de las entradas del Real Madrid-Juventus.

El esperado choque entre estos dos colosos del mundo del fútbol se disputará el próximo 22 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu, que firmará un nuevo lleno para disfrutar de uno de los mejores partidos actuales en el viejo continente. Como es habitual en esta competición, Movistar Plus + ofrecerá el partido en exclusiva y lo podrás ver a través de su canal de TV (Movistar Liga de Campeones) y su aplicación online, además de poder disfrutar del minuto a minuto en la página web de OkDiario, que detallará todo lo que suceda entre el Real Madrid y la Juventus de Turín.

👀 POV: Eres el entrenador del @RealMadrid

¡DIARIES COMPLETO! ⭢ RM Play@emirates — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 5, 2025

Calendario del Real Madrid en Champions League

1º jornada: Real Madrid-Olympique de Marsella (2-1)

2ª jornada: Kairat Almaty-Real Madrid (0-5)

3ª jornada: Real Madrid-Juventus. Miércoles 22 de octubre, a las 21:00 horas.

4ª jornada: Liverpool-Real Madrid. Martes 4 de noviembre, a las 21:00 horas.

5ª jornada: Olympiacos-Real Madrid. Miércoles 26 de noviembre, a las 21:00 horas.

6ª jornada: Real Madrid-Manchester City. Miércoles 10 de diciembre, a las 21:00 horas.

7ª jornada: Real Madrid-Mónaco. Martes 20 de enero, a las 21:00 horas.

8ª jornada: Benfica-Real Madrid. Miércoles 28 de enero, a las 21:00 horas.

Cómo comprar entradas para el Real Madrid – Juventus

Todo seguidor que desee acudir al Santiago Bernabéu para disfrutar del partido en directo podrá conseguir entradas a través de la página web del club, www.realmadrid.com, o acudiendo personalmente a las taquillas ubicadas a las puertas del feudo madridista, donde te atenderán amablemente para ayudarte a conseguir la mejor localidad posible para el esperado choque.

Precio de las entradas para el Real Madrid-Juventus

Este pasado 7 de octubre, el Real Madrid abrió el plazo para que los socios del equipo pudieran conseguir entradas para el partido frente a la Juventus de Turín. La más barata tiene un coste de 70 euros para socios (100 general) y está ubicada en el cuarto anfiteatro de ambos fondos, mientras que en los laterales el coste es de 105 euros (150 público general) y los más caros ascienden hasta los 230 euros (275 general). En la zona VIP se podrán conseguir entradas desde 490 euros.

Por último, cabe destacar que la afición visitante podrá conseguir un boleto por solo 50 euros, siempre y cuando la soliciten a través de su club con cierto tiempo de antelación. ¿Por qué es tan barata? La UEFA obliga a los clubes locales mantener una horquilla de precios (hasta los 60 euros) y reservar el 5% del aforo total para los seguidores del equipo contrario.