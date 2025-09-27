Ni La Finca ni La Moraleja: éste es el exclusivo barrio donde vive Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso acaba de debutar como nuevo entrenador del Real Madrid tras cerrar su etapa en el Bayern Leverkusen. El anuncio se hizo oficial hace pocas semanas y debuta como entrenador en el Mundial de Clubes 2025. El técnico vasco ha emprendido una nueva vida en Madrid donde se ha instalado ya en su nueva casa. Una ciudad que conoce bien y donde dejó muy buen recuerdo como futbolista. Pero esta vez su regreso va a ser como técnico del equipo blanco.

Uno de los primeros pasos que ha dado, incluso antes de formalizar su contrato, ha sido elegir el lugar donde vivirá junto a su familia. Y su decisión ha sorprendido a más de uno. Lejos de seguir la tendencia de otros jugadores y entrenadores del club que eligen instalarse a las afueras, y en zonas como La Finca, La Moraleja o incluso Boadilla del Monte, Alonso va a apostar por instalarse en pleno centro de la capital. Y no en un barrio cualquiera: ha elegido el barrio de El Viso, uno de los más exclusivos y caros de Madrid pero que además, está a pocos minutos del estadio Santiago Bernabéu, y no sólo eso sino que también le garantiza privacidad y seguridad. Una elección que, sin duda, encaja con el perfil de este ex futbolista y ahora entrenador, que ha sabido construir una carrera firme, ambiciosa y muy meditada.

El exclusivo barrio de Madrid en el que vivirá Xabi Alonso

A diferencia de La Finca o La Moraleja, donde predominan las grandes urbanizaciones cerradas y una vida más retirada, El Viso ofrece una mezcla perfecta entre exclusividad y centralidad. Ubicado en el distrito de Chamartín, a escasos minutos del Paseo de la Castellana y del propio Santiago Bernabéu, este barrio es uno de los pocos que combina viviendas unifamiliares con la vida urbana de alto nivel. No es de extrañar que muchos famosos, pero también empresarios, deportistas y políticos hayan elegido esta zona para vivir.

El Viso fue concebido en su origen como una colonia de casas bajas para profesionales liberales. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus calles tranquilas, sus chalés con jardín y su ubicación estratégica lo han convertido en un símbolo de lujo sin estridencias. Aquí no hay vigilancia exagerada ni coches deportivos llamativos. La riqueza se manifiesta de otra manera: en la calidad arquitectónica, en la privacidad y en el valor inmobiliario, que en muchos casos supera los 12.000 euros por metro cuadrado.

Un chalé de cinco plantas y todos los lujos posibles

Xabi Alonso no se ha conformado con cualquier casa. La vivienda en la que residirá junto a su familia es una auténtica joya arquitectónica. Se trata de un chalé moderno de cinco plantas con más de 1.000 metros cuadrados construidos, situado en una de las calles más cotizadas del barrio. La propiedad, que en el mercado se valoraba en torno a los 15 millones de euros, cuenta con una parcela de 600 metros cuadrados, jardín privado, piscina y hasta una sala de cine.

Además de las comodidades evidentes (seis dormitorios, ocho baños, cuatro vestidores, garaje privado), lo que más llama la atención es su diseño: una vivienda sobria, elegante y equipada con tecnología domótica de última generación. Hasta hace poco, este inmueble se ofrecía en alquiler por una cifra cercana a los 25.000 euros mensuales, lo que da una idea del nivel de exclusividad de la operación.

Cerca del Bernabéu y bien conectado con Valdebebas

Una de las ventajas estratégicas que ha valorado el entrenador es la ubicación. Desde El Viso, Alonso podrá llegar en pocos minutos al Santiago Bernabéu, su futuro centro de operaciones. Pero además, el barrio está bien comunicado con Valdebebas, la ciudad deportiva donde entrenan a diario los jugadores del primer equipo. Esto le permitirá mantener un equilibrio logístico perfecto entre trabajo y vida personal.

En comparación con otras zonas residenciales de lujo, El Viso ofrece la gran ventaja de estar en el corazón de la ciudad sin perder ni un ápice de tranquilidad. Una opción ideal para quien, como Xabi Alonso, desea vivir cerca del fútbol sin renunciar al confort y la intimidad que exige un rol de tanta exposición mediática.

El regreso de Xabi Alonso a Madrid

Este regreso a Madrid no es del todo nuevo para Xabi Alonso. Durante su etapa como jugador del Real Madrid, ya residió en este mismo barrio. Por tanto, más que un descubrimiento, El Viso es para él una especie de retorno. Un lugar que conoce, donde se siente cómodo y que ahora será el escenario de una nueva etapa profesional que se presenta apasionante, y que vivirá junto a su mujer Nagore Aranburu (con quien se casó en 2009) y sus tres hijos.

El 25 de mayo se hizo oficial el fichaje de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid aunquetras anunciar el pasado 9 de mayo que dejaría al Bayern Leverkusen, equipo que entrenaba desde octubre de 2022.