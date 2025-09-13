Vox exige «despolitizar» las cúpulas de la Policía y de la Guardia Civil: «Que manden los guerreros»

Vox ha exigido este sábado «despolitizar» las cúpulas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para implantar criterios estrictamente profesionales y de eficacia técnica en las máximas estructuras de mando. Es un paso imprescindible, dice el partido de Abascal, para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vuelvan a estar dotados de una auténtica eficiencia alejada de los intereses partidistas de los gobiernos de turno.

Así lo ha indicado ante los micrófonos de OKDIARIO el portavoz nacional de Vox en Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, en un receso de las sesiones de trabajo de Europa Viva 2025, el foro del grupo político europeo Patriots del que forma parte Vox y que preside el líder de este partido, Santiago Abascal.

Samuel Vázquez también ha censurado la fragmentación de las competencias de seguridad policial entre los cuerpos estatales y los autonómicos. «En un país moderno, lo ideal para enfrentar la criminalidad es que sólo haya un cuerpo estatal, o dos en el caso de España al existir Policía Nacional y Guardia Civil, pero no atomizar la seguridad» con la presencia de policías autonómicas como es el caso de Mossos y de la Ertzaintza.

«Atomizar la seguridad en un momento en el que la delincuencia es internacional es un error garrafal que nos impide proteger de verdad a los ciudadanos», ha indicado este dirigente de Vox.

Samuel Vázquez también ha subrayado que a eso se añade que Mossos y Ertzaintza son «policías políticas». Pero ha añadido que se ha llegado a un punto en el que «también la Guardia Civil y la Policía Nacional se han convertido en policías políticas».

Por eso, ha reclamado «despolitizar los cuerpos profesionales, que manden los guerreros, los que de verdad saben de esto», para, entre otras cosas, «devolver a nuestros hijos los mismos barrios [seguros] que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos».

En este mismo foro, ante los micrófonos de OKDIARIO el diputado nacional de Vox Ignacio Gil Lázaro –ex del PP– ha afirmado que la regeneración política que necesita España «se puede lograr con decisión, decencia, ley y orden». «A Vox ni le falta ni le faltará decisión el día que los españoles decidan que Santiago Abascal gobierne España, para revertir todo esto que esta gentuza ha creado, y limpiar toda la basura que le rodea», ha dicho Gil Lázaro.