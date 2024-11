El primer tráiler de ‘Misión Imposible: Sentencia final’ es una clara despedida de la saga

Incluso en el Hollywood dominado por las secuelas tardías y las propiedades intelectuales, todo tiene un final. Y ese, es precisamente el punto en que nos presenta el reciente tráiler de Misión Imposible: Sentencia final (sí, valga la redundancia). Una entrega que originalmente se iba a denominar Misión imposible: Sentencia mortal Parte 2, pero que tras los malos resultados de la económicos de su antecesora han obligado a la major a reestructurar la despedida de Ethan Hunt, verbalizada como una última misión en la que el espía podría perderlo todo. Ahora, habrá que esperar al 2025 para descubrir si el camino que ha recorrido Tom Cruise durante casi 30 años tiene un adiós amargo o una más que merecida retirada del terreno de la acción.

Después de una dura batalla en la taquilla del año pasado y preparando un estreno exclusivo en el formato de IMAX de al menos tres semanas, parece claro que desde Paramount Pictures no quieren dar ningún paso en falso con el lanzamiento de Misión Imposible: Sentencia final. Pues uno de los handicaps de los que se habló en su momento y que explicaban en cierto sentido la decepcionante taquilla de la última entrega fue además de su elaborado presupuesto, el darle la comercialidad de ser la primera parte de dos títulos conclusivos. Una estrategia que no se aplica hasta que se asegura un buen rendimiento del primer filme. Sea como fuere, este todavía es un breve teaser comercial que repasa la trayectoria del protagonista, mientras que al mismo tiempo se muestran toda una serie de escenas impresionantes que apuntan a una espectacularidad a la que por otra parte, la IP ya nos tiene más que acostumbrados.

‘Misión Imposible: Sentencia final’

Por supuesto, el adelanto promocional tiene una nueva loca maniobra del tres veces nominado al Oscar y una larga carrera que es ya, una sella de identidad en sus historias de acción e incluso, flashbacks de su primera misión en la película que Brian de Palma dirigió en 1996. A sus 62 años, todo indica que este es al menos un adiós a la saga momentáneo (no dudamos que Paramount la terminará recuperándola con otro protagonista) para la propiedad intelectual y aparentemente, definitivo para su actor.

La anterior capítulo terminó con el gran suspense de ver cómo logra el equipo de Ethan Hunt enfrentarse a la IA conocida con el nombre de «la entidad». Una herramienta de tecnología definitiva que puede manipular el mundo y representar una seria amenaza para la seguridad mundial. Para controlar a esta especie de bomba nuclear tecnológica, nuestros espías favoritos del FMI deben encontrar dos llaves maestras, con Hunt salvaguardando una de ellas y teniendo que descender hasta el submarino destruido para terminar con la amenaza. «Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones», «Necesito que confíes en mí. Una última vez», son algunas de las sentencias que podemos escuchar en este primer material promocional.

Además de Cruise, Misión Imposible: Sentencia Final contará en su reparto con Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Shea Whigham y Angela Basset, entre otros. La aventura conclusiva volverá a estar escrita y dirigida por Christopher McQuarrie y llegará a los cines el próximo 23 de mayo de 2025. Una fechas que por el momento no están pobladas con amenazas reales a su recaudación, pues con un estreno alejado de los dos principales meses de verano, Paramount se evita así enfrentarse cara a cara a dos grandes estrenos superheroicos como The Fantastic Four: First Steps y Superman: Legacy, y el regreso de los dinosaurios con Jurassic World: El Renacer que llegarán en julio del próximo año.

Tom Cruise vuelve al cine de autor

Esta despedida con Misión Imposible: Sentencia final se podía intuir ya desde el propio argumento de estas últimas películas de la saga, pero también por el futuro trabajo interpretativo de Cruise. El actor de Magnolia volverá al cine de autor de la mano de Alejandro González Iñárritu, junto a toda un casting fantástico en el que estarán Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goddman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophia Wilde.

En su momento, se habló del mismo modo de la participación de Cruise en la nueva cinta de Quentin Tarantino. No obstante, el director ha paralizado la que iba a ser la última película de su carrera tras las cámaras.