¿Una nueva película de Brian De Palma? El cineasta todavía tiene una historia que contar

La industria y el mundo del cine se aproxima a un periodo de cambio o relevo generacional entre sus voces autorales. Martin Scorsese, Clint Eastwood, Ridley Scott… no son pocos los grandes cineastas a los que por pura ley de vida, no les quedan ya muchas historias que contar. Por suerte para los cinéfilos, existe toda una serie de realizadores establecidos y nuevos talentos que aseguran la futura validez artística y comercial del séptimo arte. Aunque esta nueva hornada de directores todavía tienen que convivir con los grandes tótems del celuloide de los 70, como los propios nombres anteriormente mencionados e incluso, algunos que parecía ya retirado. Es el caso de Brian De Palma, quien ha confirmado hace algunas horas que todavía le queda al menos, una película por filmar.

La noticia la dio el propio responsable de Scarface en un artículo por el 40 aniversario de Doble cuerpo, sorprendiendo así a una comunidad cinematográfica que creía que el de Nueva Jersey había plegado ya la silla de director. Por otro lado, no es que De Palma llevase tampoco mucho sin dirigir. En 2019 estrenó la decepcionante Domino, vilipendiada por la crítica internacional y con muy pocos defensores. Pero como a muchos de sus coetáneos, al realizador le ha estado costando sacar sus nuevos proyectos a flote. Como por ejemplo Sweet Vengance y The Predator, dos largometrajes anunciados en 2018 que jamás llegaron a fluctuar en un rodaje. Sin embargo y con ahora ya un nuevo horizonte fílmico, el autor quiso ser pragmático y previsor, no revelando nada más allá de un proyecto que acababa de iniciar su proceso de casting. De confirmarse que dicha cinta sale a flote próximamente, De Palma prometió explicar un poco más el argumento de la misma y su posterior desarrollo. No obstante, por el momento mantendrá silencio sobre el asunto hasta asegurar el 100% de la hipotética continuación de su filmografía.

Brian De Palma y el cambio de Hollywood

En la publicación, Brian de Palma explicó que Hollywood había cambiado mucho desde sus inicios en el negocio audiovisual hace ya medio siglo y, que la casi inmortalidad de su obra, muy posiblemente se debía a que sus películas eran «muy cinematográficas». A pesar del nulo reconocimiento de la Academia, la cual nunca le ha nominado en ninguna categoría de los Oscar, el director ha conseguido esculpir su nombre en la historia de la cinematografía gracias a ser parte de esa camada de voces que cambiaron la industria en los 70. De esta forma y por puro merecimiento, el apellido De Palma se escribe junto y al mismo nivel de figuras tan ilustres como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola o George Lucas.

De sus trabajos en el olvido, sabíamos que ambos iban a estar inspirados en crímenes reales. Sweet Vengeance tenía como protagonista a Wagner Moura e iba a ser una producción brasileña a partir de varios asesinatos al más puro estilo de los True crime actuales. The Predator iba a partir de la caída en picado profesional y mediática de Harvey Weinstein, el productor condenado por violación y acoso sexual. Eso sí, en 2018 el cineasta quiso dejar bastante claro que no sería una historia biográfica, sino una película de terror, con un agresor sexual en la industria cinematográfica. Desgraciadamente, estas son dos propuestas que han caído completamente en el ostracismo, con un De Palma pensando ya en su nueva aventura fílmica

En el artículo original de Vulture, el maestro del plano subjetivo anunció sus intenciones de la siguiente manera: «Tengo otra película que estoy planeando hacer y estamos en el proceso de buscar el reparto. No puedo decirte cuál es hasta que se haga realidad. Entonces estaré muy feliz de anunciarlo». Inmediatamente después, su particular visión de cómo entiende el arte dentro de la industria salió a flote, explicando que el cine «murió con el celuloide»:

«Ya no tienes los mismos directores de fotografía. Ya no tienes película. Ahora está completamente dominado por los escritores y los showrunners, y las películas y los programas son básicamente obras de radio, llenas de gente hablando entre sí. Además, todo se filma digitalmente, por lo que no parece muy interesante. Esa forma de cine desapareció con el celuloide».

Un cineasta venido a menos

Independientemente de ser una figura de referencia perdurable en el tiempo, Brian De Palma es uno de los ejemplos prácticos de cineasta que únicamente consigue devaluar su herencia con sus últimos trabajos. Un miedo común en buena parte de los directores contemporáneos y la razón clave para que Quentin Tarantino esté obsesionado con dirigir sólo 10 películas.

De Palma nos ha regalado obras increíbles como Carrie, Vestida para matar, Impacto, Los intocables de Eliot Ness, Corazones de hierro o Atrapado por su pasado. Pero ciertamente, no ha conseguido plasmar en la gran pantalla un título relevante desde hace más de 25 años, cuando estrenó Ojos de serpiente en 1998. ¿Conseguirá sacar adelante su nuevo proyecto o sus últimos fracasos cerrarán definitivamente su filmografía?