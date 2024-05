Harvey Weinstein volverá a ser juzgado en Nueva York tras anularse su condena por violación

Lo más probable es que Harvey Weinstein sea juzgado nuevamente en la ciudad de Nueva York, después de que su condena anterior fuese anulada por el tribunal de apelaciones. El exproductor hollywoodiense compareció ayer, ante el tribunal para una audiencia, la primera que comparece ante un tribunal de la gran manzana desde que fue condenado en 2020. Según los medios asistentes y las instantáneas del encuentro judicial, el condenado iba en silla de ruedas y estuvo presente en todo momento junto a su abogado, Arthur Aidala. Este, le aseguro al tribunal que su cliente tenía «problemas médicos muy, muy serios», aunque podría terminar testificando por sí mismo en un nuevo juicio.

Curtis Faber, juez de la causa, fijó una audiencia para el 29 de mayo, momento en el que los fiscales presentarán un certificado de cumplimiento. Si se presenta antes de la fecha solicitada, Faber espera que el juicio pueda comenzar en algún momento después del Día del Trabajador, celebrado en el día de ayer. Por contra Jessica Mann, una de las mujeres que testificó en el caso original, también estuvo presente en el tribunal ayer, protagonizando un momento destacado del encuentro cuando la fiscal adjunta del distrito la señaló para aclarar que había acudido a la audiencia, porque cree en el caso y en que se volverá a hacer justicia de nuevo.

La fiscalía del distrito busca iniciar un nuevo juicio contra Weinstein lo antes posible. Entre los cargos que actualmente cumple el reo en Nueva York se encuentra, la condena por forzar a una asistente de producción a practicar sexo oral en 2006 y por violación en tercer grado de un aspirante a actriz en 2013, lo que le conllevo una sentencia de 23 años.

«Errores atroces» en el juicio original

La pasada semana, Weinstein fue enviado al hospital después de que se anulase su condena. Pero permanece en todo momento bajo custodia ya que entre las diferentes causas, el que fuese el productor ejecutivo más importante del celuloide, está sentenciado a 16 años por un juicio separado de violación en Los Ángeles. Todavía falta por ver si esa condena podría anularse en la apelación.

El propio tribunal de apelaciones de la ciudad ya dictaminó que se cometieron «errores atroces» en el juicio original, al asegurar que a las mujeres que hablaban de los actos sexuales con el cargo de violación no se les debía haber permitido testificar. Un argumento que los abogados de Weinstein utilizaron para argumentar que el acusado no podía asumir la posición de la defensa sobre los cargos reales, sin ser también interrogado sobre las acusaciones no formuladas.

La semana pasada, Aidala aseguraba que la condena revocada era «un gran día para Estados Unidos». El abogado cree que su cliente no tuvo un juicio justo: «Puede parecer una exageración, pero no lo es; el fallo legal de hoy es un gran día para Estados Unidos porque nos inculca la fe en que existe un sistema de justicia».

Más de 80 denuncias por acoso y violación

Harvey Weinstein fue definido en más de una ocasión como «el rey de Hollywood». Sin embargo, sus métodos y practicas eran la comidilla del mundo del entretenimiento, hasta que estalló el #metoo gracias a un artículo de The New York Times que destapó un escándalo silenciado por toda una industria complice. Fundador junto a su hermano de The Weinstein Company, el productor fue destituido de su propia empresa, la cual por otra parte tenía una partida presupuestaria dedicada únicamente a las demandas de acoso sexual que podía recibir la corporación debido a la fama que durante años se había ganado.

Ashley Judd y Rose McGowan fueron alguno de los rostros del mundo de la interpretación más reconocidos que aparecieron en el reportaje, aunque tras este el movimiento ya era imparable y las acusaciones se sucedieron debido a décadas de abusos de poder. Incluso otras figuras estelares de la meca del cine como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow denunciaron que al comienzo de sus carreras, Weinstein les acosó.

Entre los títulos destacados y premiados de The Weinstein Company, se encuentran El discurso del Rey, El lado bueno de las cosas, Vicky Cristina Barcelona o Malditos bastardos. Más allá de sus evidentes y manifiestos problemas con la justicia, Weinstein tiene toda una serie de anécdotas sobre su totalitarismo en los sets, como por ejemplo, cuando amenazó a Peter Jackson con sacarle de la dirección de El señor de los anillos.