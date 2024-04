El Tribunal Supremo de Nueva York ha anulado este jueves la condena por violación impuesta a Harvey Weinstein en 2020, al considerar que el juez del histórico juicio del movimiento MeToo perjudicó al ex productor de Hollywood con «atroces» decisiones inapropiadas, incluida la de permitir que mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del caso.

«Concluimos que el tribunal admitió erróneamente el testimonio de presuntos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes», se explica en la decisión del tribunal (4-3), en la que se considera que «el remedio para estos errores atroces es un nuevo juicio».

En el voto particular sobre la decisión del caso del MeToo contra Harvey Weinstein, la juez Madeline Singas señala que la mayoría estaba «blanqueando los hechos para ajustarse a una narrativa de él dijo/ella dijo», y mantiene que el Tribunal de Apelaciones, que forma parte del Tribunal Supremo de Nueva York, continúa una «tendencia inquietante de anular los veredictos de culpabilidad de los jurados en casos de violencia sexual». «La determinación de la mayoría perpetúa nociones anticuadas de violencia sexual y permite a los depredadores escapar a la rendición de cuentas», señala Singas.

¿Qué es el MeToo?

MeToo (Yo también, en español) es un movimiento de concienciación sobre el acoso y el abuso sexual a las mujeres en el lugar de trabajo, que cobró gran importancia en 2017 en respuesta a los abusos sexuales cometidos por el ex productor de cine estadounidense Harvey Weinstein. La frase llevaba en el léxico más de una década. En cambio, fue un mensaje en redes sociales de la actriz estadounidense Alyssa Milano el que desencadenó un fenómeno en las redes sociales. Entonces, se aumentó la concienciación, se dio voz a las víctimas de acoso y abuso sexual en el trabajo y se condujo a cambios culturales y laborales radicales.

En el primer año del movimiento, numerosos hombres destacados perdieron su empleo tras ser acusados públicamente de haber cometido irregularidades. Entonces, Charlie Rose, presentador estrella de PBS, perdió su empleo en noviembre de 2017 después de que ocho mujeres denunciaran que las había acosado sexualmente. Matt Lauer, presentador del matinal de entrevistas Today de la NBC, fue despedido después de que una colega presentara una denuncia sobre el «comportamiento sexual inapropiado de Lauer en el lugar de trabajo». El presidente de Fox News, Roger Ailes, y el comentarista Bill O’Reilly fueron destituidos en 2016 y 2017, respectivamente, tras varias denuncias de acoso sexual.

¿Quién es Harvey Weinstein?

La primera época del movimiento #MeToo se caracterizó por el periodismo de investigación que documentó los relatos de mujeres que habían soportado acoso sexual. El 5 de octubre de 2017, The New York Times publicó una investigación de las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey que destapó décadas de comportamiento del productor Weinstein y reveló cómo orquestó numerosos acuerdos confidenciales para silenciar a sus víctimas de acoso y abuso sexual.

Weinstein, de 72 años, ha estado cumpliendo una condena de 23 años en una prisión de Nueva York tras declararle culpable de obligar a practicarle por la fuerza sexo oral a una asistente de producción de televisión y cine en 2006 y violación en tercer grado por un ataque a una aspirante a actriz en 2013.

La revocación no evita que sigua en prisión. En 2022 fue declarado culpable en Los Ángeles de otra violación y condenado a 16 años de cárcel. El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, ha indicado inmediatamente después de conocerse la sentencia que «es una tremenda victoria para todos los acusados de delitos penales en el estado de Nueva York». El abogado Douglas H. Wigdor, que ha representado a ocho víctimas de Harvey Weinstein, incluidas dos testigos en el juicio penal de Nueva York, ha criticado la sentencia: «Es un gran paso atrás en la exigencia de responsabilidades por actos de violencia sexual».

Ashley Judd, una de las víctimas

Uno de los testimonios más destacados fue el de Ashley Judd. Conocida actriz estadounidense, explicó cómo Weinstein concertó una reunión de negocios dentro de una habitación de hotel, en la que le luego le hizo insinuaciones sexuales. «Las mujeres llevamos mucho tiempo hablando de Harvey entre nosotras, y sencillamente ya es más que hora de tener la conversación públicamente», explicó entonces. Menos de una semana después, The New Yorker publicó un artículo del periodista Ronan Farrow, hijo de la actriz Mia Farrow, en el que describió el relato de más mujeres que habían sufrido abusos sexuales por parte de Harvey Weinstein.

Nacida en Granada Hills, California, Ashley Judd ha trabajado durante décadas en la industria del entretenimiento de Hollywood. Entre sus películas, destacan Ruby in Paradise, A Time to Kill, Kiss The Girls y Olympus Has Fallen. También es conocida por ser hermanastra de Wynonna Judd e hija de Naomi Judd, estrella de la música country y actriz estadounidense, respectivamente.