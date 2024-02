Alyssa Milano se defiende: niega que sea la responsable del despido de Shannen Doherty

Aunque es una historia de hace años, en este momento cobra nuevamente actualidad. Esto es porque la actriz, conocida especialmente por su papel de Brenda, en Sensación de Vivir, Shannen Doherty ha hablado de ello ahora. Por esto Alyssa Milano se defiende y niega ser la responsable del despido de Shannen en la otra serie en la que participó, Embrujadas.

Han pasado nada menos que 25 años desde que pasó este hecho pero ambas actrices parecen estar otra vez resucitando un tema que desde siempre ha preocupado a sus fans.

¿Qué pasó, por qué Alyssa Milano se defiende de Shannen Doherty?

Doherty vio como sin comerlo ni beberlo, y tras el éxito de la serie Embrujadas, ya no salía más cuando sólo se habían dado tres temporadas. A diferencia de ahora, con las plataformas como Netflix, las series de antes duraban muchos años y sus fans esperaban las diversas temporadas que solían retransmitirse durante años hasta que llegara su final, o se quedaba abierto para ver si los actores seguían.

Según ha explicado en un podcast recientemente, la actriz de Sensación de Vivir ha reconocido que realmente ella no renunció a su papel y que no estuviera en la serie fue cosa de otras personas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De hecho, atribuyó todo este tema a Alyssa Milano, la actriz con la que también protagonizada esta serie de éxito, Embrujadas. Comentó que Milano amenazó con demandarles por un ambiente laboral hostil. Y comentó que de sentía realmente incómoda en la serie en general. Son algunas de las cosas que suceden entre bambalinas y que muchas veces los espectadores no conocen hasta que salen a la luz diversos hechos.

¿Qué dice Alysa Milano?

Con todo ello, y tras las palabras de Shannen, Alysa Milano se ha sentido molesta. Pero lejos de dejar el tema, cuando ya han pasado 25 años sobre ello, Milano ha contestado a las palabras en la MegaCon en Orlando. No sólo ello, si no que también lo ha comentado en un medio tan destacado sobre sus redes sociales donde se la sigue, causando expectación tanto a sus fans como a las que lo fueron de la serie.

Milano comentó que se trata de algo de hace muchos años y que igualmente se pronunciaba y dijo que todo estaba documentado. Es decir, que la actriz no mentía y no se inventó nada. Como las cosas no eran fáciles en ese momento, se estableció la figura de un mediador profesional y las otras dos actrices de la exitosa serie tanto Holly como Shannen no participarían en esta tarea.

Al final, se comentó tanto con el mediador como con los productores los cambios que debían hacerse con para que la serie siguiera. Y que fueron otros, tanto Aaron Spelling como la cadena los que al final decidían sobre los pasos a seguir con el fin de proteger el éxito internacional de Embrujadas. Milano añadió que ella era una más y entonces no tenía el poder de despedir a nadie. Recordó que cuando Shannen se fue, luego vinieron otras 5 temporadas de éxito.

Malos rollos con Shannen también en Sensación de Vivir

No es la primera vez que la actriz Shannen Doherty tiene “malos rollos” con sus compañeros de trabajo en otras series.

Durante el éxito de la serie en la que protagonizaba a Brenda, en Sensación de Vivir, también le despidieron. Se dijo que ella tenía, presuntamente, bastante mal carácter y no se llevaba bien con ninguno de sus compañeros de reparto.

Doherty comentaba, no hace mucho, que lo pasó algo mal en diversos momentos del rodaje de la serie de adolescentes que nos cautivó a todos durante la mitad de los 90.

La actriz explicó que en la cuarta temporada, que fue la última para ella, estaba en un matrimonio horrible, y todo ello hacía que fuera muy complicado para su trabajo. y ella misma, tras 30 años de aquello, pidió perdón por sus comentarios y actitudes al resto de actores de la serie.

Reconoció entonces que no lo hizo nada fácil para nadie. La actriz atribuye todo este mal rollo que hizo que nuevamente la quitaran de una serie a su matrimonio con Ashley Hamilton. El matrimonio duró muy poco y fue en medio de la serie.

Por lo que tras 30 años de rumores del mal carácter que se decía que tenía la actriz durante sus rodajes, Shannen ha pedido perdón y comenta que la culpa fue sólo suya y de nadie más. A la vez, dijo de sus compañeros de ficción que no tuvieran paciencia con ella y no le habían avisado de la situación y de que la podían despedir. Ella sabía que si tienes problemas personales esto no debía interferir en sus trabajos, y que a la larga le pasó factura con el despido de uno de los personajes clave en la serie como era Brenda.