El pasado mes de junio, Shannen Doherty no dudó un solo segundo en dar a conocer la última hora de su estado de salud tras haber sido diagnosticada con cáncer de mama. En ese momento, confirmó que tenía metástasis en el cerebro. Una noticia que vino acompañada con unas imágenes realmente dudas que dejaron en shock a sus seguidores.

Desde ese preciso instante, muchos son los compañeros que han mostrado su incondicional apoyo a Shannen Doherty. Al fin y al cabo, está atravesando una situación verdaderamente complicada. La actriz de 52 años lleva desde 2015 luchando contra un cáncer de mama que en 2020 llegó a evolucionar a un estadio IV.

Recientemente, Shannen Doherty tuvo que someterse a una delicada operación como consecuencia de la enfermedad. Todo ello mientras atravesaba un arduo proceso de divorcio con Kurt Iswarienko, tras más de 10 años de relación. A pesar de estar haciendo frente a muchas y complicadas situaciones, ella jamás ha perdido la sonrisa.

Sarah Michelle Gellar, protagonista de Buffy Cazavampiros y gran amiga de Doherty, ha concedido recientemente una entrevista a Access Hollywood. Es ahí donde, entre otras tantas cuestiones, ha aprovechado para tener unas emotivas palabras hacia la actriz de Embrujadas: «Ella es increíble. Cuando dicen guerrera, es porque es una guerrera», reconoció.

A pesar de todo, Sarah ha querido dejar claro que la batalla que está librando Shannen Doherty no es para nada sencilla, ni mucho menos: «Ella vive todos los días y está luchando». Por si fuera poco, no tardó en dar más información al respecto: «Hay altibajos y hay días que son más difíciles que otros y hay algunos días que no son fáciles, pero a ella le está yendo muy bien».