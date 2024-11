Tom Cruise quiere marcarse otro «fenómeno Top Gun» con esta legendaria película de su filmografía

Tom Cruise ya va vislumbrando su despedida de la franquicia Misión Imposible, pero eso no quiere decir que el actor vaya a apostar únicamente por un viraje autoral en su futura carrera. Después de ser uno de los héroes de acción del cine actual, el bueno de Tom está viviendo al igual que la industria de Hollywood, un revivir por continuar históricas icónicas del pasado. Él es el máximo ejemplo de esta tendencia por las secuelas tardías que llevó a Top Gun: Maverick a surcar los cielos de la recaudación mundial, aunando 1.493 millones de dólares en el box office. Pero ahora, sabemos que el tres veces nominado al Oscar quiere resucitar otra historia de su filmografía que también es pura velocidad. Hablamos cómo no de Días de trueno.

Estrenada hace más de 30 años, la cinta sobre el mundo de las carreras parece el producto ideal para reflotar tras el contundente éxito hace dos años de la secuela de los ídolos del aire. Días de trueno también pertenece a la Paramount, está protagonizada por Cruise y fue del mismo modo, dirigida por Tony Scott. Por si las sinergias con la trama de los pilotos de la Marina norteamericana fuesen pocas, en la producción ejecutiva igualmente encontramos a Jerry Bruckheimer, acompañando a su no menos legendario compañero en los despachos, Don Simpson. Días de trueno no tuvo la repercusión en la cartelera de Top Gun, pero en cambio recaudó unos estimables 157 millones de dólares con un presupuesto que oscilaba entre los 50 y los 65 millones. Por supuesto ni el hermano menor de Ridley Scott, ni el guionista Robert Towne podrían regresar, ya que desgraciadamente no se encuentran entre nosotros. Por lo que quizás este sea el momento para rescatar a Joseph Kosinski para el cometido o incluso a Christopher McQuarrie, cineasta que ha acompañado a Cruise en sus últimas entregas del espía Ethan Hunt. Por otra parte, quien no parece que vaya a volver es la coprotagonista del actor en su momento, Nicole Kidman.

¿De qué trata ‘Días de Trueno’?

La sinopsis oficial de Días de trueno es la siguiente: «Cole Trickle es un joven temerario que busca en la emoción de pilotar un bólido la audacia que le haga perder todos los miedos. Entra con un buen pie en el complejo mundo de las carreras y no sólo se rodea de un buen equipo, sino que además cuenta con la inestimable ayuda de Harry, un buen amigo que sabe como estimularlo para alcanzar la gloria».

Aparte de Cruise y Kidman, la película contó con Robert Duvall, Randy Quaid, Cary Elwes, J.C. Quinn, Michael Rooker, Fred Dalton Thompson y John C. Reilly. En la banda sonora encontramos a un Hans Zimmer que todavía no había dado el salto definitivo a la primera línea de compositores de la industria. Puede que la repercusión crítica no fuese del todo entusiasta con la ejecución final de la historia, no obstante Días de trueno obtuvo una nominación al Oscar al Mejor sonido.

El primero en anunciar la noticia ha sido el medio THR, señalando que Paramount es la que ha iniciado esta fase temprana sobre la secuela de la película estrenada en 1990. Con todavía más habladurías que hechos y confirmaciones en medio de un momento donde parece que el automovilismo tiene un creciente interés en el apartado audiovisual. Tan sólo hay que prestar atención a F1, el blockbuster sobre la Fórmula 1 que preparan Brad Pitt, Warner Bros y Apple TV +.

El futuro autoral de Tom Cruise

Viendo su recta final como héroe de acción al menos en la franquicia del FMI, Cruise va a volver a ese cine autoral que le granjeó la mayoría de los aplausos por parte de la Academia. Pues, aunque los más jóvenes únicamente lo recuerden en el papel del agente Hunt, en realidad hablamos de una figura actoral que ha trabajado a las órdenes de cineastas de la talla de Oliver Stone, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick, Ridley Scott, Ron Howard o Steven Spielberg.

El proyecto que explica ese regreso a películas alejadas del terreno del blockbuster es su participación en el nuevo largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Filme todavía sin nombre oficial en el que Cruise estará acompañado de otras estrellas de la talla de Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stulhbarg, Jesse Plemons y Sophie Wild.