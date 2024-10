¿Qué sabemos de la nueva película de Alejandro G. Iñárritu? Tom Cruise lidera un reparto espectacular

Durante más de dos décadas, Tom Cruise lleva protagonizando blockbusters de acción alejados de sus inicios interpretativos, donde comenzó siendo un referente de la profesión trabajando a las órdenes de los mejores cineastas. Sin embargo, su regreso a la franquicia de Misión imposible en 2006 propició toda una serie de superproducciones que le convirtieron en una estrella que brillaba más por sus gigantescos números en la taquilla que por sus propias interpretaciones. Lo que adquirió un grado más de relevancia con el fenómeno mundial del box office que supuso Top Gun: Maverick. Pero toda carrera tiene sus periodos de cambio y el aparente final de su camino como Ethan Hunt con Misión Imposible 8 ha propiciado el interés del actor de volver a trabajar con los mejores autores, como su futura nueva película con el cineasta Alejandro G. Iñárritu.

Sin ni mucho menos despreciar el trabajo de Joseph Kosinski y Christopher McQuarrie, la última vez en la que Cruise se puso a los mandos de un director de prestigio fue en 2008, cuando rodó Valkiria para Bryan Singer. En aquel momento, el responsable de X-Men no estaba cancelado por la industria y el tres veces nominado al Oscar venía de colaborar con nombres de la talla de Michael Mann, Steven Spielberg y Robert Redford. Aunque quizás el mayor grado de colaboración autoral que alcanzó el de Siracusa fue a finales de los 90, cuando fue el coprotagonista de Nicole Kidman en la Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick y formó parte del magnífico reparto coral de Paul Thomas Anderson en Magnolia. En ellas, el actor mostró algunas de sus mejores performances y por eso, la cinefilia espera con interés ver qué es lo que nos tiene que ofrecer su atípica asociación con el hombre que ha conquistado la alfombra roja hasta en dos ocasiones. Programada para el 2025…¿Qué es lo que sabemos de esta cinta todavía sin título?

Iñárritu y Cruise: un drama sobre el poder

Al igual que le ha pasado al actor con el fracaso comercial de su última misión imposible, al realizador no le salió nada bien Bardo, falsa crónica de una cuantas verdades. Propuesta tildada de pretenciosa en el Festival de Venecia de 2022, siendo recibida por la crítica con una solemne ambigüedad. Aun con todo, la comedia satírica sobre el periodismo del país del mexicano estuvo nominada al Oscar a la Mejor fotografía gracias al magnífico trabajo de Darius Khondji (Seven). Así que teniendo en cuenta que debería estrenarse el próximo año, rechina un poco el secretismo con el que Iñárritu está tratando el proyecto sin nombre.

Todavía desconocemos los elementos más profundos de la trama, pero la sinopsis presentada explica que la película se centrará en el hombre más poderoso del mundo, el cual se embarcará en una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo destruya todo. Desde que debutó con la fantástica ópera prima Amores perros, Iñárritu ha trabajado siempre con los actores más punteros. Desde Brad Pitt y Cate Blanchett a Sean Penn y Benicio del Toro, pasando por Edward Norton y Emma Stone. El director es el artista que consiguió que por fin, Leonardo DiCaprio lograse el Oscar. Así que ¿por qué no imaginar a un Cruise repitiendo la hazaña de su compañero de profesión y obteniendo una más que merecida estatuilla tardía?

Un reparto lleno de estrellas

Tom Cruise no es la única estrella que aparecerá en el drama del director. En el reparto estarán la dos veces nominada al Oscar Sandra Hüller (Anatomía de una caída y La zona de interés), el nominado al Oscar Riz Ahmed (Sounds of metal), John Goodman (El gran Lebowski), Michael Stuhlbarg (Call me by your name), Jesse Plemons (El poder del perro) y Sophie Wilde (Háblame). Por el momento, todavía no se ha confirmado ningún nombre más, pero sin duda se trata de un reparto lleno de caras conocidas.

La encargada de la producción es Legendary Pictures y Warner Bros, que por otra parte también será la encargada de distribuir el proyecto como parte del acuerdo que Cruise firmó con la major a principios de año. Todavía no hay una fecha cerrada para el estreno, pero conocemos que los guionistas serán el propio Inárritu, Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone. Estos dos últimos son colaboradores habituales del autor hispanoamericano, siendo los principales escritores de obras del mexicano como Birdman o Biutiful.