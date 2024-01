La posible razón por la que ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal-Parte 1’ ha cambiado su título

Pocas franquicias en la industria como la de Misión Imposible han conseguido obtener una recaudación tan regular en cada una de sus entregas. Sin embargo, la saga producida por Paramount Pictures y Tom Cruise no ha cosechado el dinero suficiente como para que Sentencia Mortal: parte 1 fuese un producto rentable, a pesar de los más de 500 millones de dólares registrados en todo el mundo. La crítica apoyaba el proyecto y la asistencia a las salas de las anteriores aventuras de Ethan Hunt llevaban a pensar a un éxito asegurado, pero entonces ¿por qué esta vez no han obtenido resultado? Bien, pues en la productora deben pensar que el título ha tenido algo que ver y por eso, lo han cambiado eliminando ese “parte 1”.

La noticia ha llegado debido a que esta séptima película llegará dentro de poco a la plataforma de Paramount + y esta, la anuncia como Misión Imposible: Sentencia mortal. Mientras que la continuación, por el momento, se promociona bajo el nombre de Misión Imposible 8. Lo cierto es que esta división en partes no debería ser un problema y menos, en un Hollywood actual completamente dominado por las franquicias. No obstante, la distinción de esa división en una historia suele llevarse a cabo por parte de las compañías cuando estas ya no están en los cines, como fue el caso por ejemplo, de Dune.

¿La última misión imposible para Tom Cruise?

El actor ha recalcado en más de una ocasión que si por él fuera, seguiría salvando el mundo en la ficción hasta cumplir los 80 años. Lo que pasa es que al arco de su personaje, le quedan ya pocas motivaciones y peligros a los que enfrentarse y particularmente, esta última entrega estrenada el pasado verano ofrece una sensación de “cierre” para la adaptación de esta serie televisiva que llegó por primera vez a la gran pantalla en 1996.

Una idea de final que además, coincide con ese flashback tan importante del que bebe su argumento. Casi paródicamente, el villano en esta ocasión es una Inteligencia Artificial, algo con lo que el propio Cruise está intentando luchar en una industria que ya no parece tener tanto interés en en que los proyectos lleguen a los cines. Desde luego, la major le debe al nominado al Oscar más de un favor, por insistirles en que Top Gun: Maverick debía pasar por las salas antes de aparecer en el streaming. Gracias a él, el regreso de la élite del pilotaje es la decimosegunda película más taquillera de la historia del cine.

‘Misión Imposible 8’: Sinopsis y fecha de estreno

Todavía no conocemos un título oficial para Misión Imposible 8, aunque siendo la primera película dividida en dos partes, dudamos mucho que el nombre se vaya a quedar en una numeración. Tampoco, como es de esperar, no sabremos el camino que tomará esta historia hasta el primer tráiler. Pero, presumiblemente la trama comenzará justo al final de Sentencia mortal, con el equipo de Hunt de camino a encontrar el submarino que parece tener la clave para terminar con la omnipresente y avanzada tecnología.

La llegada de Misión Imposible 8 iba a producirse este 2024, hasta que la huelga de actores terminó con cualquier posibilidad de que viésemos la continuación este año. Tendremos que esperar hasta el 23 de mayo de 2025 para su llegada a la cartelera española.

¿Cuándo llegará ‘Misión Imposible Sentencia mortal’ al streaming?

Misión Imposible: Sentencia mortal se estrenó en los cines el pasado 12 de julio, por lo tanto han pasado casi 8 meses desde que esta llegó a los cines. Un espacio de tiempo considerable para la época en la que vivimos, donde algunos largometrajes no tardan ni 2 meses en dar el salto al streaming. La cinta está disponible bajo alquiler en Movistar + y por el momento, no existe una confirmación oficial sobre fecha ni plataforma a la que llegará en España.

Los países en los que sí que puede verse Paramount + tendrá la posibilidad de ver la cinta de acción gratis, a partir del 25 de enero. Se especula con que aquí, podría entrar directamente en el catálogo de SkyShowtime.

La franquicia espera levantar el vuelo con Misión Imposible 8, porque si los números se parecen a los de su antecesora, quizás la saga vaya pidiendo ya la hora de un reboot o de un descanso indefinido que le permita a Cruise comenzar a explotar ese acuerdo recién firmado con Warner Bros. Discovery.