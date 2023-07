Tom Cruise quiere seguir haciendo películas de ‘Misión Imposible’ hasta los 80 años

Si hay un actor que está resistiendo el paso del tiempo, ese es Tom Cruise. A sus 61 años, el intérprete estrenará la próxima semana Misión Imposible: Sentencia mortal y da la sensación que podría seguir salvando el mundo una década más. Sentimiento que se confirma, cuando el propio nominado al Oscar confirma que le gustaría alcanzar a Harrison Ford, quien con 80 primaveras protagonizó también Indiana Jones y el Dial del destino este verano.

El eterno héroe de acción aseguró en una reciente entrevista que quiere seguir actuando al menos, durante las dos próximas décadas. Aunque quizás, en ese futuro lejano su físico no le permita ser la estrella de todas esas misiones imposibles, pasando su papel a un segundo plano. Esta, tampoco es una afirmación que se pueda decir muy alto, teniendo en cuenta la forma física en la que se encuentra Cruise, quien es capaz de saltar al vació y subir a pulso a un helicóptero por una cuerda.

“Harrison Ford es una leyenda, espero seguir adelante. Tengo 20 años para alcanzarlo”, le contaba el actor a la periodista Sydney Morning Herald. De esta forma, el que ha sido la principal estrella del cine de acción en los últimos 20 años, aseguró que le encantaría seguir protagonizando películas de la franquicia de Paramount Pictures, hasta alcanzar la edad de Ford. Las similitudes entre ambos héroes parecen evidentes, a pesar de que Cruise ha sido más constante en el género durante su carrera. Ford protagonizó antes de cumplir los 81 años, mientras que el eterno Ethan Hunt celebró su 61 cumpleaños el pasado 3 de julio, tan sólo unas semanas antes de que Sentencia mortal llegue a los cines.

No obstante, a pesar de que la longevidad del actor se encuentre en el limbo, lo que sí que está confirmado es que el actor de Star Wars no se volverá a colocar el icónico sombrero del arqueólogo, siendo esta una especie de despedida con el personaje. Hollywood ha entrado en un relevo generacional no sólo de sus principales actores, sino también detrás de las cámaras, ya que sabemos que otras grandes figuras del séptimo arte como Quentin Tarantino o Martin Scorsese están a punto de retirarse.

Misión Imposible: sentencia mortal se dividirá en dos partes. La segunda podremos verla dentro de un año, mientras que la primera llegará a las salas el próximo miércoles, 12 de julio.