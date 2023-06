El guiño de ‘Barbie’ a ‘Misión Imposible 7’: la industria quiere una asistencia masiva a los cines

Universal, Warner Bros. Discovery y Paramount Pictures han entrado en la recta final de la promoción de sus películas más importantes del año. Un verano lleno de estrenos en el que en poco menos de dos semanas, coincidirán en cartelera Oppenheimer, Barbie y Misión Imposible 7. En otro tiempo, esto hubiese supuesto una competencia salvaje por ver quién se coronaba como el auténtico blockbuster del verano, pero la decreciente asistencia a los cines ha llevado a una firme unión de apoyo en la cartelera. La campaña la comenzó Tom Cruise. El protagonista de la franquicia del agente Ethan Hunt se fotografió junto al director Christopher McQuarrie para reclamar que debíamos hacer una doble sesión de Oppenheimer y Barbie este verano.

Ahora, Margot Robbie y la directora Greta Gerwig le han querido devolver el guiño, apuntando un “misión aceptada” al nominado al Oscar. La hermandad ya es una realidad, la industria quiere una asistencia masiva a los cines. Por supuesto, el filme sobre la muñeca de Mattel no iba a dejar de lado ni a Oppenheimer ni a la reciente estrenada Indiana Jones y el Dial del destino y actriz y realizadora se han fotografiado también con ambos carteles. Por el momento, el biopic sobre la creación de la bomba atómica de Cristopher Nolan, se ha limitado a retuitear el contenido de Cruise, pero el cineasta no ha aparecido fotografiándose con los carteles promocionales de la competencia.

This summer is full of amazing movies to see in theaters.

Congratulations, Harrison Ford, on 40 years of Indy and one of the most iconic characters in history.

I love a double feature, and it doesn't get more explosive (or more pink) than one with Oppenheimer and Barbie. pic.twitter.com/udWHHj4fAe

— Tom Cruise (@TomCruise) June 28, 2023