Segundo y épico tráiler de ‘Dune: Parte dos’: Arrakis inicia una revolución

Cada vez falta menos para que el regreso a Arrakis sea una realidad y por eso, Warner Bros. Discovery nos ha procurado un nuevo adelanto en el que se puede apreciar, cómo Dune: parte dos será una entrega con mucha más acción y épica que su antecesora.

Do what must be done. #DunePartTwo only in theaters November 3. pic.twitter.com/PvpWmO75pr

— DUNE (@dunemovie) June 29, 2023