Con el permiso de Barbie y Oppenheimer, Indiana Jones 5 es el estreno más esperado del próximo verano. Y es que a pesar de las gana de los cinéfilos por ver el último trabajo de Greta Gerwig como directora y el biopic atómico de Christopher Nolan, sucede cierto fenómeno en la actualidad cinematográfica que hace mucho más potente el regreso del famoso arqueólogo: la nostalgia. El bueno de Indi es un icono inmortal dentro del cine de aventuras, desde que George Lucas crease al personaje y Steven Spielberg dirigiese la trilogía original nacida en 1981. El regreso en 2008 con El reino de la calavera de cristal no funcionó también, pero parece que todas las esperanzas están puestas en James Mangold, el cineasta que podría haber filmado una de las despedidas definitivas más brillantes del cine comercial. De momento, tiene el beneplácito del mismísimo rey Midas de Hollywood.

Recientemente, el realizador de títulos como Tiburón o La lista de Shindler le contaba a Variety que ya tenía la suerte de haber visto Indiana Jones 5: “Tuve la experiencia hace dos noches. Bob Iger hizo una proyección para varios ejecutivos de Disney y acudí junto a James Mangold. A todo el mundo le encantó. Es realmente una buena película de Indiana Jones. Estoy muy orgulloso de lo que Jim ha hecho con ella”.

La admiración y el reconocimiento de Spielberg llegan a tal punto que le aseguró al medio que creía que él era el único que sabía hacer una película de Indiana Jones. Mangold no es un cualquiera en la industria, pues tiene una de las carreras fílmicas más variadas de la actualidad. El drama criminal Copland, En la cuerda floja, el western El tren de las 3:10, Logan o su último trabajo Le Mans ’66, el cual le valió su primera nominación al Oscar a Mejor Película. Hace poco supimos que su asociación con Lucasarts no terminaría con Indiana Jones 5, sino que Mangold es el elegido para realizar una de las futuras películas de Star Wars para la gran pantalla. Concretamente Dawn of the Jedi, cinta que estará ambientada 25.000 años antes de los acontecimientos de la saga.

Indiana Jones y el Dial del Destino llegará a las salas 28 de junio de 2023 y contará con nuevas caras para la IP de Disney como Phoene Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Toby Jones y el español Antonio Banderas.