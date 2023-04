Primer tráiler de ‘Barbie’: El rosa volverá a estar de moda

Tan sólo quedan unos meses para que Barbie, la esperada adaptación a la pantalla grande de la icónica muñeca llegue a los cines. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por un elenco lleno de estrellas, el primer tráiler promete un tono desenfadado, divertidísimo y omnipresentemente rosa. Este es el nuevo tráiler de Barbie:

Este nuevo adelanto nos muestra el mundo de Barbie, donde varias versiones de la muñeca y Ken, su homólogo masculino, conviven. Por lo que se puede observar, la relación entre ellas será magnifica, pero en cambio, el Ken de Ryan Gosling y el de Simu Liu no se llevan especialmente bien. Desgraciadamente, aunque en el primer teaser pudimos escuchar la canción Barbie Girl de Aqua, sabemos que la canción no aparecerá en la cinta. Sin embargo, para este nuevo tráiler de Barbie, Warner Bros ha escogido un tema que le va como anillo al dedo, ‘Fun, Fun, Fun’ de The Beach Boys.

A pesar de este nuevo material que nos orienta hacia el tono cómico y lo que parece una experiencia musical, todavía no tenemos muy claro la historia que contará la adaptación del juguete de Mattel. Eso sí, sabemos que la muñeca de Margot Robbie terminará en nuestro mundo, acompañada por el personaje de Gosling, el cual tiene pinta de ser una auténtico roba escenas. No es, ni mucho menos, la única película que adapta la historia de un juguete al séptimo arte. Ya existen ejemplos exitosos como La Lego película o la muñeca rubia, la cual ya apareció en Toy Story 3.

El reparto de ‘Barbie’

Además del protagonismo de Robbie, Gosling y Liu, Barbie cuenta en su reparto con figuras de la talla de Will Ferrell, Kate McKinnon, Michael Cera, Emma Mackey, America Ferrera, Alexandra Shipp, Issa Rae, Sharon Rooney y Ncuti Gatwa, entre otros. Gerwig ha asumido también la supervisión del guion, el cual ha coescrito con su marido, el también director Noah Baumbach.

Barbie llegará a las salas de cine el próximo 21 de julio, coincidiendo con el estreno de Oppenheimer. Un fin de semana en el que se vivirá una intensa batalla de recaudación y a la que hay que añadir el morbo de que el director del biopic, Christopher Nolan, se desvinculase de la Warner para fichar por Universal Pictures. Desde la major, programaron Barbie el mismo día del estreno de la nueva apuesta del cineasta británico.